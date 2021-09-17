Глава БЭБ заявил, что еще на стадии разработки концепции ведомства имел цель им управлять

"Мне уже не первый раз говорят, мол, было заранее решено, что руководителем будете вы. Нет, это неправда. Мне трудно комментировать, я не знаю, откуда эта информация... Я являюсь автором концепции, которая легла в основу закона о БЭБ. [...] Когда создавал концепцию – да, 100% у меня была цель управлять этим органом, поскольку понимаю, как это должно работать", – сказал он.

Глава БЭБ предположил, что был фаворитом конкурса потому, что у него есть "соответствующий бэкграунд".

"Я понимаю эту модель, я могу это сделать независимо от того, что меня критиковали за то, что я, мол, милиционер (20 лет опыта работы в налоговой милиции) и не могу адаптироваться к новым вызовам", – объяснил Мельник.

По его словам, опыт работы в налоговой милиции – не недостаток, как считают некоторые.

"Я вижу, что это преимущество – знаю, как внедрять изменения не по документам или из СМИ, а из понимания того, что внутри", – заявил Мельник.