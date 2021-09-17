Глава БЭБ заявил, что еще на стадии разработки концепции ведомства имел цель им управлять

"Мне уже не первый раз говорят, мол, было заранее решено, что руководителем будете вы. Нет, это неправда. Мне трудно комментировать, я не знаю, откуда эта информация... Я являюсь автором концепции, которая легла в основу закона о БЭБ. [...] Когда создавал концепцию – да, 100% у меня была цель управлять этим органом, поскольку понимаю, как это должно работать", – сказал он.
Глава БЭБ предположил, что был фаворитом конкурса потому, что у него есть "соответствующий бэкграунд".
"Я понимаю эту модель, я могу это сделать независимо от того, что меня критиковали за то, что я, мол, милиционер (20 лет опыта работы в налоговой милиции) и не могу адаптироваться к новым вызовам", – объяснил Мельник.
По его словам, опыт работы в налоговой милиции – не недостаток, как считают некоторые.
"Я вижу, что это преимущество – знаю, как внедрять изменения не по документам или из СМИ, а из понимания того, что внутри", – заявил Мельник.
Закон о создании БЭБ Верховная Рада приняла во втором чтении 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.
В законе говорится, что БЭБ – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.
Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании БЭБ.
В новом ведомстве будут работать 4 тыс. человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили 48. В заключительный этап конкурса попали три кандидата: Мельник; член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи. Мельник выиграл конкурс и был назначен на должность главы Бюро экономической безопасности 20 августа.
По закону, работу бюро должны запустить, а ГФС ликвидировать к 25 сентября, но Мельник говорил, что сделать это не успеют.