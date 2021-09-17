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Глава БЭБ заявил, что еще на стадии разработки концепции ведомства имел цель им управлять

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Главой БЭБ Мельника назначили в августе
Главой БЭБ Мельника назначили в августе
Фото: Вадим Мельник / Facebook

Глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник заявил изданию LB.ua в интервью, которое было опубликовано 17 сентября, что хотел возглавить ведомство еще до появления закона о БЭБ.

"Мне уже не первый раз говорят, мол, было заранее решено, что руководителем будете вы. Нет, это неправда. Мне трудно комментировать, я не знаю, откуда эта информация... Я являюсь автором концепции, которая легла в основу закона о БЭБ. [...] Когда создавал концепцию – да, 100% у меня была цель управлять этим органом, поскольку понимаю, как это должно работать", – сказал он.

Глава БЭБ предположил, что был фаворитом конкурса потому, что у него есть "соответствующий бэкграунд".

"Я понимаю эту модель, я могу это сделать независимо от того, что меня критиковали за то, что я, мол, милиционер (20 лет опыта работы в налоговой милиции) и не могу адаптироваться к новым вызовам", – объяснил Мельник.

По его словам, опыт работы в налоговой милиции – не недостаток, как считают некоторые.

"Я вижу, что это преимущество – знаю, как внедрять изменения не по документам или из СМИ, а из понимания того, что внутри", – заявил Мельник.

Контекст:

Закон о создании БЭБ Верховная Рада приняла во втором чтении 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что БЭБ – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании БЭБ.

В новом ведомстве будут работать 4 тыс. человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили 48. В заключительный этап конкурса попали три кандидата: Мельник; член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи. Мельник выиграл конкурс и был назначен на должность главы Бюро экономической безопасности 20 августа.

По закону, работу бюро должны запустить, а ГФС ликвидировать к 25 сентября, но Мельник говорил, что сделать это не успеют.

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