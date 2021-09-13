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Глава БЭБ Мельник объяснил, откуда у него дорогие квартиры в Украине и Турции: Мы живем экономно

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Мельник о том, как они с женой накопили на несколько квартир: Мы не прижимаемся, но и не зажимаемся
Мельник о том, как они с женой накопили на несколько квартир: Мы не прижимаемся, но и не зажимаемся
Фото: Вадим Мельник / Facebook

Глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник заявил, что не боится показывать в декларации и объяснять наличие у него и его семьи многочисленного имущества. Об этом он сказал в интервью Общественному, отвечая на вопрос, как ему удалось заработать на несколько дорогих квартир будучи госслужащим.

"Я эти денежные средства зарабатывал не один год. У нас философия с женой такова, что мы живем экономно. Мы не прижимаемся, но и не зажимаемся. Но мы накапливаем определенные состояния для того, чтобы лучше жить. Если мы хотим расширить свою жилую площадь, то идем к этому и ее расширяем. Если нам захотелось купить более престижную иномарку, мы ее купили", – заявил глава БЭБ.

На вопрос, какой была его средняя зарплата за 16 лет на государственной службе, глава БЭБ ответил: "Если я не ошибаюсь, там были зарплаты и в эквиваленте порядка больше тысячи долларов. Действительно мне сейчас трудно вспомнить и курс колеблется". 

По словам Мельника, сейчас у него зарплата более 40 тыс. грн.

В декларации, которую Мельник подавал весной 2021 года, есть квартиры в Киеве за более 1 млн. грн, в Турции – за более 2 млн. грн, в Ирпене, а также в элитном районе Одессы за – 1,1 млн грн, что, по данным расследования "Схем", вдвое дешевле рыночной стоимости. В декларации также можно увидеть охотничье ружье за 168 тыс. грн. и автомобиль Land Rover. 

Контекст:

Мельнику 49 лет. В 1994 году он окончил Харьковский военный университет по специальности "радиотехнические средства", а в 2000-м – Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "правоведение".

Мельник возглавлял следственное управление ГФС в 2014–2016 годах, а до этого занимал разные должности в структуре налоговой милиции. С конца 2020 года возглавлял ГФС.

Мельник выиграл конкурс и 20 августа был назначен на должность главы Бюро экономической безопасности, нового органа, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работа БЭБ еще не запущена

Теги: зарплата, декларация, госслужащие, имущество, квартира, Вадим Мельник
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