Глава БЭБ Мельник объяснил, откуда у него дорогие квартиры в Украине и Турции: Мы живем экономно

Мельник о том, как они с женой накопили на несколько квартир: Мы не прижимаемся, но и не зажимаемся Фото: Вадим Мельник / Facebook

"Я эти денежные средства зарабатывал не один год. У нас философия с женой такова, что мы живем экономно. Мы не прижимаемся, но и не зажимаемся. Но мы накапливаем определенные состояния для того, чтобы лучше жить. Если мы хотим расширить свою жилую площадь, то идем к этому и ее расширяем. Если нам захотелось купить более престижную иномарку, мы ее купили", – заявил глава БЭБ.

На вопрос, какой была его средняя зарплата за 16 лет на государственной службе, глава БЭБ ответил: "Если я не ошибаюсь, там были зарплаты и в эквиваленте порядка больше тысячи долларов. Действительно мне сейчас трудно вспомнить и курс колеблется".

По словам Мельника, сейчас у него зарплата более 40 тыс. грн.

В декларации, которую Мельник подавал весной 2021 года, есть квартиры в Киеве за более 1 млн. грн, в Турции – за более 2 млн. грн, в Ирпене, а также в элитном районе Одессы за – 1,1 млн грн, что, по данным расследования "Схем", вдвое дешевле рыночной стоимости. В декларации также можно увидеть охотничье ружье за 168 тыс. грн. и автомобиль Land Rover.