Журналист Фомичев: Глава любого силового органа любит иметь под рукой группу подчиненных отморозков. Такие орлы дружной стаей рассчитывают перелететь в БЭБ под крыло к Мельнику

Владимир Фомичев: Или в БЭБ это правило работать не будет, господин Мельник? Фото: radiosvoboda.org

"Что это за люди и какими методами они будут работать в БЭБ, показал недавний скандал с группой сотрудников ГФС – Максом Федосовым, Дмитрием Пташинским и Тарасом Кручко, соответственно – начальник одного из отделов Офиса крупных налогоплательщиков, следователь и опер. Эта группа устроила похищение директора компании "Техноложик" Юлии Шевчук среди бела дня, затолкав женщину в машину, чтобы угрозами и пытками, если понадобится, выбить из нее нужные показания", – написал Фомичов.

Он добавил, что на фоне скандала ГФС была вынуждена провести внутреннее расследование, по итогам которого заявила, что никакого "похищения не было", а имел место "допрос по месту жительства".

"Очевидно, что если эти "орлы ГФС" попадут в БЭБ, то и там будут проводить подобные "допросы по месту жительства". Потому что рефлекс и руки помнят. Так, Федосов, согласно декларации, в 2019 году прикупил себе дом в оккупированном Донецке. Видимо, с подвалом. Члены команды Федосова ему под стать. Например, Пташинский, члены семьи которого фигурируют в расследовании ГПУ по конвертационным центрам и другим криминальным производствам. Как такой человек вообще может расследовать финансовые преступления?" – отметил журналист.

Фомичев не сомневается, что в БЭБ из ГФС перейдет большое количество сотрудников, и делает вывод: наивно рассчитывать на изменения в их привычных методах работы.

"Есть мнение, что глава любого силового органа любит иметь под рукой группу подчиненных отморозков, готовых выполнить любой приказ. И отмазывает их до момента, когда их действия уже не начинают угрожать самому главе органа. Или в БЭБ это правило работать не будет, господин Мельник?" – подытожил Фомичев.