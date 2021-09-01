ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Журналист Фомичев: Глава любого силового органа любит иметь под рукой группу подчиненных отморозков. Такие орлы дружной стаей рассчитывают перелететь в БЭБ под крыло к Мельнику

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Владимир Фомичев: Или в БЭБ это правило работать не будет, господин Мельник?
Владимир Фомичев: Или в БЭБ это правило работать не будет, господин Мельник?
Фото: radiosvoboda.org

После ликвидации Государственной фискальной службы и запуска Бюро экономической безопасности давление силовиков на украинский бизнес не прекратится, пишет в своем блоге на "Цензор.НЕТ" журналист, бывший узник боевиков "ДНР" Владимир Фомичев. Он напомнил, что БЭБ возглавил бывший глава ГФС Вадим Мельник, и заявил, что за ним в новый орган потянутся многие коллеги по налоговой милиции.

"Что это за люди и какими методами они будут работать в БЭБ, показал недавний скандал с группой сотрудников ГФС – Максом Федосовым, Дмитрием Пташинским и Тарасом Кручко, соответственно – начальник одного из отделов Офиса крупных налогоплательщиков, следователь и опер. Эта группа устроила похищение директора компании "Техноложик" Юлии Шевчук среди бела дня, затолкав женщину в машину, чтобы угрозами и пытками, если понадобится, выбить из нее нужные показания", – написал Фомичов.

Он добавил, что на фоне скандала ГФС была вынуждена провести внутреннее расследование, по итогам которого заявила, что никакого "похищения не было", а имел место "допрос по месту жительства".

"Очевидно, что если эти "орлы ГФС" попадут в БЭБ, то и там будут проводить подобные "допросы по месту жительства". Потому что рефлекс и руки помнят. Так, Федосов, согласно декларации, в 2019 году прикупил себе дом в оккупированном Донецке. Видимо, с подвалом. Члены команды Федосова ему под стать. Например, Пташинский, члены семьи которого фигурируют в расследовании ГПУ по конвертационным центрам и другим криминальным производствам. Как такой человек вообще может расследовать финансовые преступления?" – отметил журналист.

Фомичев не сомневается, что в БЭБ из ГФС перейдет большое количество сотрудников, и делает вывод: наивно рассчитывать на изменения в их привычных методах работы.

"Есть мнение, что глава любого силового органа любит иметь под рукой группу подчиненных отморозков, готовых выполнить любой приказ. И отмазывает их до момента, когда их действия уже не начинают угрожать самому главе органа. Или в БЭБ это правило работать не будет, господин Мельник?" – подытожил Фомичев.

Контекст:

Днем 30 июля 2021 года днем двое неизвестных (позднее выяснилось, что это были работники ГФС) затолкали директора ООО "Техноложик" Юлию Шевчук в авто и требовали от женщины подписи под уже готовым "признанием", писал "Главком".

В случае отказа ей угрожали пистолетом, обещали пытать и посадить в СИЗО, под давлением Юлия согласилась выполнить требование, но после этого подала жалобу на незаконные действия правоохранителей в центральный офис ГФС и в офис бизнес-омбудсмена, сообщали "Факты".

Теги: похищение, ГФС, силовики, Бюро экономической безопасности, Вадим Мельник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Были основания оценивать действия как угрозу безопасности". Киркоров больше не сможет оспорить решение суда на запрет въезда в Литву
"Были основания оценивать действия как угрозу безопасности". Киркоров больше не сможет оспорить решение суда на запрет въезда в Литву
  Страстные поцелуи под песни Артура Пирожкова и Собчак-тамада. Как прошла свадьба 23-летнего Morgenshtern в стиле 90-х
  Страстные поцелуи под песни Артура Пирожкова и Собчак-тамада. Как прошла свадьба 23-летнего Morgenshtern в стиле 90-х
"Мой единственный". 26-летняя Свитолина публично призналась 36-летнему Монфису в любви
"Мой единственный". 26-летняя Свитолина публично призналась 36-летнему Монфису в любви
Джамала прокомментировала причастность своего экс-продюсера к исчезновению новых клипов с ее YouTube-канала
Джамала прокомментировала причастность своего экс-продюсера к исчезновению новых клипов с ее YouTube-канала
"Ого, какая горячая". Мадонна в откровенном наряде встала перед камерой на четвереньки
"Ого, какая горячая". Мадонна в откровенном наряде встала перед камерой на четвереньки
День знаний: Притула, Джеджула и Тополя показали сыновей-школьников, Приходько пригласила родителей в ад, а Ласточкин намекнул на апероль
День знаний: Притула, Джеджула и Тополя показали сыновей-школьников, Приходько пригласила родителей в ад, а Ласточкин намекнул на апероль
"Ой, вам всем лишь бы поржать". Киркоров выложил в сеть фото Ани Лорак без фотошопа
"Ой, вам всем лишь бы поржать". Киркоров выложил в сеть фото Ани Лорак без фотошопа
"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте
"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте
"Так хочется догнать и вкрадчиво прошептать". Фоззи из ТНМК показал прогулку с двойней в парке и рассказал о тетях, которые этому мешают
"Так хочется догнать и вкрадчиво прошептать". Фоззи из ТНМК показал прогулку с двойней в парке и рассказал о тетях, которые этому мешают
  Morgenshtern: В детстве получал п...зды нормально. Но от души было только раз – меня расх...ярили друзья Face, с ноги сапогом по ...балу
  Morgenshtern: В детстве получал п...зды нормально. Но от души было только раз – меня расх...ярили друзья Face, с ноги сапогом по ...балу G
Дмитрий ГОРДОН
"Милая моя, любимая моя Катя". 67-летний Ющенко трогательно поздравил жену с 60-летием. Фото
"Милая моя, любимая моя Катя". 67-летний Ющенко трогательно поздравил жену с 60-летием. Фото
Ефросинина не подшила сыну штаны, а дочери Кошевого и Ткача стали одноклассницами. Как украинские звезды своих первоклашек на 1 сентября водили
Ефросинина не подшила сыну штаны, а дочери Кошевого и Ткача стали одноклассницами. Как украинские звезды своих первоклашек на 1 сентября водили G
Оливье. Самый простой и быстрый рецепт культового салата
Оливье. Самый простой и быстрый рецепт культового салата
"Можно узнать по детскому фото". Осадчая показала, как выглядела школьницей
"Можно узнать по детскому фото". Осадчая показала, как выглядела школьницей
"Верните клипы Джа". СМИ сообщили, кто может быть причастен к исчезновению клипов Джамалы с ее YouTube-канала
"Верните клипы Джа". СМИ сообщили, кто может быть причастен к исчезновению клипов Джамалы с ее YouTube-канала
"Лепешки свои выставила", "Не удивлюсь, если ее занесут в шпагате, чебуреками наружу". Волочкова пришла в школу к дочери без бюстгальтера
"Лепешки свои выставила", "Не удивлюсь, если ее занесут в шпагате, чебуреками наружу". Волочкова пришла в школу к дочери без бюстгальтера
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Настя беременна", "Осадчая уже пляшет". Опубликованы новые фото вечеринки Горбунова
"Настя беременна", "Осадчая уже пляшет". Опубликованы новые фото вечеринки Горбунова
"Распутство", "Какая сочная", "Притон". Maruv в микрострингах оседлала зрительницу, имитируя половой акт
"Распутство", "Какая сочная", "Притон". Maruv в микрострингах оседлала зрительницу, имитируя половой акт
"Сексанутая", "Сплошная эротика", "Позорно. Вывалила свой сосущий рот", "Секс". Дорофеева показала откровенные фото
"Сексанутая", "Сплошная эротика", "Позорно. Вывалила свой сосущий рот", "Секс". Дорофеева показала откровенные фото
"Просто огонь", "Кайф". Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой
"Просто огонь", "Кайф". Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
Катя Осадчая показала фото с третьим сыном, которому исполнилось 11 дней
Катя Осадчая показала фото с третьим сыном, которому исполнилось 11 дней
"Мини-Алан и мини-Жанна". Жанна Бадоева показала свою дочь от Алана Бадоева
"Мини-Алан и мини-Жанна". Жанна Бадоева показала свою дочь от Алана Бадоева
Ксения Мишина словила букет невесты и спросила: "Сколько ждать мужа?" Александр Эллерт ей ответил
Ксения Мишина словила букет невесты и спросила: "Сколько ждать мужа?" Александр Эллерт ей ответил
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS