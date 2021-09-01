ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Правительство временно назначило нового главу ГФС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ГФС появилась в 2014 году
ГФС появилась в 2014 году
Фото: Державна фіскальна служба України / Facebook

Кабинет Министров 30 августа назначил и.о. председателя Государственной фискальной службы начальника управления обеспечения деятельности службы ГФС Анатолия Александрова. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

"Возложить временно исполнение обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины на начальника управления обеспечения деятельности службы Государственной фискальной службы Украины Александрова Анатолия Анатольевича", – говорится в распоряжении.

Предыдущий глава ГФС Вадим Мельник 20 августа был назначен на должность председателя Бюро экономических безопасности Украины (БЭБ) – правоохранительного органа, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики. Бюро получило соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. 

Контекст:

ГФС была создана постановлением Кабинета Министров Украины от 21 мая 2014 года путем реорганизации Министерства доходов и сборов, которое, в свою очередь, указом президента от 24 декабря 2012 года объединило в себе Государственную налоговую и Государственную таможенную службы Украины. Деятельность ГФС координируется правительством.

Кабинет Министров Украины в декабре 2018 года разделил ГФС на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу.

В июле прошлого года премьер Денис Шмыгаль заверял, что ГФС ликвидируют к концу года, а вместо нее появится другой орган, но этого не произошло.

28 января 2021 года Верховная Рада приняла законопроект №3087-д, который предусматривал ликвидацию налоговой милиции  и создание Бюро экономических безопасности Украины (БЭБ). Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании Бюро экономической безопасности.

29 января Рада приняла законопроект №4090, которым установила, что ликвидация ГФС предусматривается со дня принятия решения Кабмином о начале деятельности БЭБ, но не позднее шести месяцев со дня вступления в силу закона о бюро.

Теги: Кабинет Министров, правительство, ГФС, налоговая милиция, Государственная фискальная служба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Были основания оценивать действия как угрозу безопасности". Киркоров больше не сможет оспорить решение суда на запрет въезда в Литву
"Были основания оценивать действия как угрозу безопасности". Киркоров больше не сможет оспорить решение суда на запрет въезда в Литву
  Страстные поцелуи под песни Артура Пирожкова и Собчак-тамада. Как прошла свадьба 23-летнего Morgenshtern в стиле 90-х
  Страстные поцелуи под песни Артура Пирожкова и Собчак-тамада. Как прошла свадьба 23-летнего Morgenshtern в стиле 90-х
"Мой единственный". 26-летняя Свитолина публично призналась 36-летнему Монфису в любви
"Мой единственный". 26-летняя Свитолина публично призналась 36-летнему Монфису в любви
Джамала прокомментировала причастность своего экс-продюсера к исчезновению новых клипов с ее YouTube-канала
Джамала прокомментировала причастность своего экс-продюсера к исчезновению новых клипов с ее YouTube-канала
"Ого, какая горячая". Мадонна в откровенном наряде встала перед камерой на четвереньки
"Ого, какая горячая". Мадонна в откровенном наряде встала перед камерой на четвереньки
День знаний: Притула, Джеджула и Тополя показали сыновей-школьников, Приходько пригласила родителей в ад, а Ласточкин намекнул на апероль
День знаний: Притула, Джеджула и Тополя показали сыновей-школьников, Приходько пригласила родителей в ад, а Ласточкин намекнул на апероль
"Ой, вам всем лишь бы поржать". Киркоров выложил в сеть фото Ани Лорак без фотошопа
"Ой, вам всем лишь бы поржать". Киркоров выложил в сеть фото Ани Лорак без фотошопа
"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте
"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте
"Так хочется догнать и вкрадчиво прошептать". Фоззи из ТНМК показал прогулку с двойней в парке и рассказал о тетях, которые этому мешают
"Так хочется догнать и вкрадчиво прошептать". Фоззи из ТНМК показал прогулку с двойней в парке и рассказал о тетях, которые этому мешают
  Morgenshtern: В детстве получал п...зды нормально. Но от души было только раз – меня расх...ярили друзья Face, с ноги сапогом по ...балу
  Morgenshtern: В детстве получал п...зды нормально. Но от души было только раз – меня расх...ярили друзья Face, с ноги сапогом по ...балу G
Дмитрий ГОРДОН
"Милая моя, любимая моя Катя". 67-летний Ющенко трогательно поздравил жену с 60-летием. Фото
"Милая моя, любимая моя Катя". 67-летний Ющенко трогательно поздравил жену с 60-летием. Фото
Ефросинина не подшила сыну штаны, а дочери Кошевого и Ткача стали одноклассницами. Как украинские звезды своих первоклашек на 1 сентября водили
Ефросинина не подшила сыну штаны, а дочери Кошевого и Ткача стали одноклассницами. Как украинские звезды своих первоклашек на 1 сентября водили G
Оливье. Самый простой и быстрый рецепт культового салата
Оливье. Самый простой и быстрый рецепт культового салата
"Можно узнать по детскому фото". Осадчая показала, как выглядела школьницей
"Можно узнать по детскому фото". Осадчая показала, как выглядела школьницей
"Верните клипы Джа". СМИ сообщили, кто может быть причастен к исчезновению клипов Джамалы с ее YouTube-канала
"Верните клипы Джа". СМИ сообщили, кто может быть причастен к исчезновению клипов Джамалы с ее YouTube-канала
"Лепешки свои выставила", "Не удивлюсь, если ее занесут в шпагате, чебуреками наружу". Волочкова пришла в школу к дочери без бюстгальтера
"Лепешки свои выставила", "Не удивлюсь, если ее занесут в шпагате, чебуреками наружу". Волочкова пришла в школу к дочери без бюстгальтера
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Настя беременна", "Осадчая уже пляшет". Опубликованы новые фото вечеринки Горбунова
"Настя беременна", "Осадчая уже пляшет". Опубликованы новые фото вечеринки Горбунова
"Распутство", "Какая сочная", "Притон". Maruv в микрострингах оседлала зрительницу, имитируя половой акт
"Распутство", "Какая сочная", "Притон". Maruv в микрострингах оседлала зрительницу, имитируя половой акт
"Сексанутая", "Сплошная эротика", "Позорно. Вывалила свой сосущий рот", "Секс". Дорофеева показала откровенные фото
"Сексанутая", "Сплошная эротика", "Позорно. Вывалила свой сосущий рот", "Секс". Дорофеева показала откровенные фото
"Просто огонь", "Кайф". Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой
"Просто огонь", "Кайф". Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
Катя Осадчая показала фото с третьим сыном, которому исполнилось 11 дней
Катя Осадчая показала фото с третьим сыном, которому исполнилось 11 дней
"Мини-Алан и мини-Жанна". Жанна Бадоева показала свою дочь от Алана Бадоева
"Мини-Алан и мини-Жанна". Жанна Бадоева показала свою дочь от Алана Бадоева
Ксения Мишина словила букет невесты и спросила: "Сколько ждать мужа?" Александр Эллерт ей ответил
Ксения Мишина словила букет невесты и спросила: "Сколько ждать мужа?" Александр Эллерт ей ответил
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS