Правительство временно назначило нового главу ГФС

ГФС была создана постановлением Кабинета Министров Украины от 21 мая 2014 года путем реорганизации Министерства доходов и сборов, которое, в свою очередь, указом президента от 24 декабря 2012 года объединило в себе Государственную налоговую и Государственную таможенную службы Украины. Деятельность ГФС координируется правительством.

Кабинет Министров Украины в декабре 2018 года разделил ГФС на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу.

В июле прошлого года премьер Денис Шмыгаль заверял, что ГФС ликвидируют к концу года, а вместо нее появится другой орган, но этого не произошло.

28 января 2021 года Верховная Рада приняла законопроект №3087-д, который предусматривал ликвидацию налоговой милиции и создание Бюро экономических безопасности Украины (БЭБ). Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании Бюро экономической безопасности.

29 января Рада приняла законопроект №4090, которым установила, что ликвидация ГФС предусматривается со дня принятия решения Кабмином о начале деятельности БЭБ, но не позднее шести месяцев со дня вступления в силу закона о бюро.