Мельник заявил, что его зарплата как главы БЭБ составит около 120–130 тыс. грн в месяц

Уже после назначения главой БЭБ Мельник говорил, что его зарплата составляет около 40 тыс. грн Фото: Вадим Мельник / Facebook

"Моя личная зарплата составит более 120–130 тыс. грн в месяц. Была четкая задача – премии руководителям не закладывать", – добавил Мельник.

Он также отметил, что считает реалистичным запустить новый орган к концу ноября. Мельник пояснил, что для запуска БЭБ необходимо обеспечить как минимум 30% сотрудников. В частности, на первом этапе нужно набрать 210 штатных сотрудников в центральный аппарат – по 10–20 специалистов для каждого направления.

Мельник выиграл конкурс и был назначен на должность главы Бюро экономической безопасности 20 августа. При этом в интервью в начале сентября он говорил, что сейчас его зарплата составляет около 40 тыс. грн.

В декларации, которую Мельник подавал весной 2021 года еще как глава ГФС, есть квартиры в Киеве за более 1 млн грн, в Турции – за более 2 млн грн, в Ирпене, а также в элитном районе Одессы – за 1,1 млн грн, что, по данным расследования "Схем", вдвое дешевле рыночной стоимости. В декларации также можно увидеть охотничье ружье за 168 тыс. грн. и автомобиль Land Rover. Сам Мельник это имущество при зарплатах госслужащего объяснял тем, что они с женой "живут экономно".