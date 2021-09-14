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ДЕНЬГИ

Мельник заявил, что его зарплата как главы БЭБ составит около 120–130 тыс. грн в месяц

Уже после назначения главой БЭБ Мельник говорил, что его зарплата составляет около 40 тыс. грн
Уже после назначения главой БЭБ Мельник говорил, что его зарплата составляет около 40 тыс. грн
Фото: Вадим Мельник / Facebook

Заработная плата директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) составит около 120–130 тыс. грн в месяц, премии не предполагаются. Об этом 14 сентября заявил действующий глава бюро Вадим Мельник, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Моя личная зарплата составит более 120–130 тыс. грн в месяц. Была четкая задача – премии руководителям не закладывать", – добавил Мельник.

Он также отметил, что считает реалистичным запустить новый орган к концу ноября. Мельник пояснил, что для запуска БЭБ необходимо обеспечить как минимум 30% сотрудников. В частности, на первом этапе нужно набрать 210 штатных сотрудников в центральный аппарат –  по 1020 специалистов для каждого направления.

Мельник выиграл конкурс и был назначен на должность главы Бюро экономической безопасности 20 августа. При этом в интервью в начале сентября он говорил, что сейчас его зарплата составляет около 40 тыс. грн.

В декларации, которую Мельник подавал весной 2021 года еще как глава ГФС, есть квартиры в Киеве за более 1 млн грн, в Турции – за более 2 млн грн, в Ирпене, а также в элитном районе Одессы – за 1,1 млн грн, что, по данным расследования "Схем", вдвое дешевле рыночной стоимости. В декларации также можно увидеть охотничье ружье за 168 тыс. грн. и автомобиль Land Rover. Сам Мельник это имущество при зарплатах госслужащего объяснял тем, что они с женой "живут экономно".

Контекст:

Закон о создании БЭБ Верховная Рада приняла во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что БЭБ – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании БЭБ.

В новом ведомстве будут работать 4 тыс. человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов. По итогам электронного тестирования на следующий этап, собеседование прошли 12 кандидатовВ заключительный этап конкурса попали три кандидата: Мельник, член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи.

По закону, работу бюро должны запустить, а ГФС ликвидировать к 25 сентября, но Мельник говорил, что сделать это не успеют.

Теги: зарплата, доходы, Бюро экономической безопасности, Вадим Мельник
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