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Декларации сотрудников ГФС показывают, что их нельзя подпускать к БЭБ на пушечный выстрел – политолог Кулик

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Виталий Кулик: Пацан из Помоклей к успеху шел и пришел. А чего добились вы, смешные нищеброды?
Виталий Кулик: Пацан из Помоклей к успеху шел и пришел. А чего добились вы, смешные нищеброды?
Фото: Сергій Руденко / Facebook

На высокую должность в недавно созданном Бюро экономической безопасности претендует сотрудник Государственной фискальной службы Алексей Соляник, который владеет пятью квартирами и семейными компаниями, фигурирующими в производстве Госбюро расследований по конвертационным центрам, пишет в блоге на "Цензор.НЕТ" директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Источники в Главном управлении внутренней безопасности ГФС сообщают, что основным претендентом на пост главы оперативно-технического подразделения БЭБ выступает начальник оперативного управления Святошинского района ГУ ГФС в Киеве Алексей Соляник. По словам собеседника, "Соляник является куратором ряда конвертационных центров и неоднократно проверялся внутренней безопасностью, в том числе на полиграфе, но каждый раз за уши [его] вытаскивало руководство", – утверждает политолог.

Он считает, что человек с такой деклараций не может претендовать на какую-либо должность в правоохранительной системе.

"У честного главы святошинских оперов, простого парня родом из переяславского села Помокли, пять квартир и одно нежилое помещение в Киеве – общей площадью 717 м2. Два загородных дома – в Украинке и Переяславе – 283 м2 и 136 м2. Семь земельных участков в Триполье, Украинке и родных Помоклях общей площадью 200 соток. Перемещается по Киеву глава оперов на Toyota Highlander. А для полезных здоровью прогулок по Днепру у него имеется катер BRP Utopia 205 стоимостью примерно 750 тыс. грн. Дома под подушкой в одной из пяти квартир и двух домах семья Соляника держит 3,75 млн грн. И это без учета счетов в банках, суммы на которых налоговик благоразумно не указывает. Пацан из Помоклей к успеху шел и пришел. А чего добились вы, смешные нищеброды?" – подчеркнул Кулик.

Политолог отметил, что, "по старой правоохранительной традиции", жена Соляника – бизнесвумен.

"Очевидно, что декларация – только вершина айсберга. Но и ее достаточно, чтобы таких, как Соляник, на пушечный выстрел не подпускать к БЭБ – даже простым детективом, не говоря уж о кресле главы подразделения. Ведь правда, господин [глава БЭБ Вадим] Мельник? Ведь невозможна ситуация, чтобы те же люди, которые отмазывали Соляника от расследований службы внутренней безопасности в ГФС, теперь перетащили его в БЭБ? Или возможна?" – написал эксперт.

Контекст:

Закон о создании БЭБ Верховная Рада приняла во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что БЭБ – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании БЭБ.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов. По итогам электронного тестирования на следующий этап, собеседование, прошли 12 кандидатовВ заключительный этап конкурса попали три кандидата.

Мельник выиграл конкурс и 20 августа был назначен на должность главы БЭБ.

Теги: декларация, ГФС, имущество, декларирование, Бюро экономической безопасности, Вадим Мельник
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