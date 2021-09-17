Глава Бюро экономической безопасности заявил, что у него есть вопросы к целесообразности 70% обысков

"Да, я противник массовых обысков. Но сейчас так построена модель работы, я редко могу действовать по-другому. Вместе с тем, к целесообразности 70% и больше проводимых обысков у меня есть определенные вопросы", – сказал он.

По его словам, обыски хоть и санкционированы прокуратурой и судом, "но это свидетельствует о неспособности собрать доказательства иным способом и попытке надавить на предпринимателей, чтобы они скорее возместили убытки в бюджет и так далее".

"Я не смог за это короткое время [работы в БЭБ] навести порядок с этим. Но это было полезно – я многое увидел и учел. И именно поэтому я и говорю, что очень много людей с ГФС (Государственная фискальная служба. – "ГОРДОН") я не вижу в структуре БЭБ. Потому что эти люди не хотят думать по-новому, не хотят осваивать новые модели", – объяснил Мельник.