"Очень хорошая зарплата". Мельник рассказал, сколько будут получать сотрудники Бюро экономической безопасности

"Очень важно желание работать и совершенствоваться за ту зарплату, которая будет – от 40 тыс. грн, и это только должностной оклад. Если учесть надбавки за выслугу и так далее, то люди смогут получать 60–70 тыс. грн. Это очень хорошая зарплата, она должна мотивировать совершенствоваться", – сказал он.

Глава БЭБ согласился, что такая зарплата сопоставима с зарплатой в Государственном бюро расследований.

"Сейчас думаю над тем, где взять аналитиков. Хорошие аналитики – это не специалисты по IT-анализу, а специалисты, способные понимать специфику бизнес-процессов. Возможно, кто-то из специалистов финансового мониторинга. Сейчас над этим работаем. Хочу предусмотреть в штате гражданских аналитиков", – объяснил Мельник.

Сам он говорил 14 сентября, что его зарплата как директора БЭБ составит около 120–130 тыс. грн в месяц, при этом премии не предполагаются.