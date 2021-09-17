"Очень хорошая зарплата". Мельник рассказал, сколько будут получать сотрудники Бюро экономической безопасности

"Очень важно желание работать и совершенствоваться за ту зарплату, которая будет – от 40 тыс. грн, и это только должностной оклад. Если учесть надбавки за выслугу и так далее, то люди смогут получать 60–70 тыс. грн. Это очень хорошая зарплата, она должна мотивировать совершенствоваться", – сказал он.
Глава БЭБ согласился, что такая зарплата сопоставима с зарплатой в Государственном бюро расследований.
"Сейчас думаю над тем, где взять аналитиков. Хорошие аналитики – это не специалисты по IT-анализу, а специалисты, способные понимать специфику бизнес-процессов. Возможно, кто-то из специалистов финансового мониторинга. Сейчас над этим работаем. Хочу предусмотреть в штате гражданских аналитиков", – объяснил Мельник.
Сам он говорил 14 сентября, что его зарплата как директора БЭБ составит около 120–130 тыс. грн в месяц, при этом премии не предполагаются.
Закон о создании БЭБ Верховная Рада приняла во втором чтении 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.
В законе говорится, что БЭБ – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.
Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании БЭБ.
В новом ведомстве будут работать 4 тыс. человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили 48. В заключительный этап конкурса попали три кандидата: Мельник; член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи. Мельник выиграл конкурс и был назначен на должность главы Бюро экономической безопасности 20 августа.
По закону, работу бюро должны запустить, а ГФС ликвидировать к 25 сентября, но Мельник говорил, что сделать это не успеют.