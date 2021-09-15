Глава МВД Украины заявил, что будет требовать повышения зарплаты для полицейских: Не выдерживает конкуренции

Монастырский (справа на фото) убежден, что сотрудники увольняются из правоохранительных органов из-за низкой зарплаты Фото: mvs.gov.ua

Монастырский убежден, что сотрудники увольняются из правоохранительных органов из-за низкой зарплаты. Он отметил, что зарплата полицейских – "важный вопрос безопасности и доверия граждан".

По словам главы МВД, в Нацполиции зарплаты колеблются в пределах 12 – 16 тыс. грн, с надбавками и выплатами за выслугу лет. Для райцентров и сельских общин – это минимально возможно, но не для офицеров общин, которые отвечает за несколько сел и населенных пунктов, считает Монастырский. В городах "это фактически не выдерживает конкуренции", добавил министр.

"Мы предоставим предложения по выравнивания баланса средней заработной платы по регионам. Это то, что сможет выровнять и оставлять на местах кадры, которые сегодня работают в Национальной полиции", – резюмировал Монастырский.