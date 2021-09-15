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Глава МВД Украины заявил, что будет требовать повышения зарплаты для полицейских: Не выдерживает конкуренции

Монастырский (справа на фото) убежден, что сотрудники увольняются из правоохранительных органов из-за низкой зарплаты
Монастырский (справа на фото) убежден, что сотрудники увольняются из правоохранительных органов из-за низкой зарплаты
Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский будет требовать повышения заработной платы для полицейских. Об этом глава МВД заявил 14 сентября во время вручения полицейским офицерам общин 86 новых служебных автомобилей, пишет пресс-центр МВД.

Монастырский убежден, что сотрудники увольняются из правоохранительных органов из-за низкой зарплаты. Он отметил, что зарплата полицейских – "важный вопрос безопасности и доверия граждан".

По словам главы МВД, в Нацполиции зарплаты колеблются в пределах 12 – 16 тыс. грн, с надбавками и выплатами за выслугу лет. Для райцентров и сельских общин – это минимально возможно, но не для офицеров общин, которые отвечает за несколько сел и населенных пунктов, считает Монастырский. В городах "это фактически не выдерживает конкуренции", добавил министр.  

"Мы предоставим предложения по выравнивания баланса средней заработной платы по регионам. Это то, что сможет выровнять и оставлять на местах кадры, которые сегодня работают в Национальной полиции", – резюмировал Монастырский.

Контекст:

Минимальная заработная плата с января 2021 года установлена в Украине на уровне 6 тыс. грн в месяц.

В Национальной полиции в конце июня сообщали, что затраты на сотрудников МВД ниже, чем в других правоохранительных ведомствах, а в случае повышения в стране зарплат ведомство не сможет обеспечить ее достаточного финансирования.

Согласно проекта закона №4000 о госбюджете на 2021 год расходы на МВД составят 98,3 млрд грн (35,5 млрд грн – на Нацполицию).

9 июня Кабмин Украины выделил МВД 800 млн грн из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. В прошлом году общественная организация StateWatch во время аудита расходов из коронавирусного фонда на нужды МВД выявила нарушений на 26,5 млн грн.

Теги: МВД, Украина, госбюджет, зарплата, полиция, правоохранители, полицейский, работа, Денис Монастырский, Нацполиция, финансирование, кадры, расходы
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