Наумович: Под вывеску Бюро экономической безопасности пытаются завести мутных персонажей из ГФС

"Общество ждет, что должно все поменяться! Сидим, оптимистично потираем руки: вот сейчас придут новые честные ребята, мечтатели, патриоты без пятен в биографии и займутся поимкой преступников, которые совершают свои злодеяния в экономической сфере. Но что-то мне подсказывает, что под вывеску БЭБ заводят несколько мутных персонажей. Так, на должность руководителя оперативно-технического подразделения БЭБ сватают... начальника оперативного управления Святошинского района ГУ ДФС в Киеве некоего Алексея Соляника. Вчера прочел статью на "Цензор.НЕТ" о том, что этот чиновник якобы причастен к деятельности конвертационного центра. Сам центр ТОВ "Агровир" был оформлен на его отца – Анатолия Соляника. Этот человек является фигурантом расследования ГБР по транзитно-конвертационной группе из более чем 70 компаний. Выходит так, что борьбу с экономическими преступлениями доверили экономическим преступникам? Никогда такого не было и вот опять снова", – заявил он.

Блогер обратил внимание, что Соляник "весьма богат", и поэтому предложил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции обратить на чиновника внимание.

"Сам Соляник-младший, как и подобает такому чиновнику, весьма богат: пять (пять!!!) квартир и одно нежилое помещение. В Киеве! Два (два!!!) загородных дома под Киевом!!! Семь (семь!!!) земельных участков! Личный катер для прогулок по Днепру. Про автомобиль я вообще молчу. Владельцы среднего бизнеса лишь мечтают о таком! Даже у [беглого экс-генпрокурора Виктора] Пшонки было меньше, кажется. Ау! Где там наш НАПК?" – написал Наумович.