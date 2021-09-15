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Наумович: Под вывеску Бюро экономической безопасности пытаются завести мутных персонажей из ГФС

БЭБ должно выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики
БЭБ должно выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики
Фото: epravda.com.ua

Украинское общество ждет, что после запуска нового правоохранительного органа – Бюро экономической безопасности – туда придут новые незапятнанные сотрудники и займутся поиском настоящих преступников, но в БЭБ уже сейчас заводят несколько мутных персонажей из ГФС, написал в своем блоге на "Цензор.НЕТ" блогер Сергей Наумович.

"Общество ждет, что должно все поменяться! Сидим, оптимистично потираем руки: вот сейчас придут новые честные ребята, мечтатели, патриоты без пятен в биографии и займутся поимкой преступников, которые совершают свои злодеяния в экономической сфере. Но что-то мне подсказывает, что под вывеску БЭБ заводят несколько мутных персонажей. Так, на должность руководителя оперативно-технического подразделения БЭБ сватают... начальника оперативного управления Святошинского района ГУ ДФС в Киеве некоего Алексея Соляника. Вчера прочел статью на "Цензор.НЕТ" о том, что этот чиновник якобы причастен к деятельности конвертационного центра. Сам центр ТОВ "Агровир" был оформлен на его отца – Анатолия Соляника. Этот человек является фигурантом расследования ГБР по транзитно-конвертационной группе из более чем 70 компаний. Выходит так, что борьбу с экономическими преступлениями доверили экономическим преступникам? Никогда такого не было и вот опять снова", – заявил он.

Блогер обратил внимание, что Соляник "весьма богат", и поэтому предложил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции обратить на чиновника внимание.

"Сам Соляник-младший, как и подобает такому чиновнику, весьма богат: пять (пять!!!) квартир и одно нежилое помещение. В Киеве! Два (два!!!) загородных дома под Киевом!!! Семь (семь!!!) земельных участков! Личный катер для прогулок по Днепру. Про автомобиль я вообще молчу. Владельцы среднего бизнеса лишь мечтают о таком! Даже у [беглого экс-генпрокурора Виктора] Пшонки было меньше, кажется. Ау! Где там наш НАПК?" – написал Наумович.

Контекст:

Закон о создании БЭБ Верховная Рада приняла во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что БЭБ – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании БЭБ.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов. По итогам электронного тестирования на следующий этап, собеседование, прошли 12 кандидатовВ заключительный этап конкурса попали три кандидата. Тогдашний глава Госфискальной службы Вадим Мельник выиграл конкурс и 20 августа был назначен на должность главы БЭБ.

Теги: коррупция, чиновники, Сергей Наумович, Бюро экономической безопасности
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