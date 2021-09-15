В 2022 году врачам планируют поднять минимальную зарплату до 20 тыс. грн, а среднему медперсоналу – до 13,5 тыс. грн – проект госбюджета

Законопроект предусматривает дополнительные средства на программу медицинских гарантий, которые будут направлены на повышение зарплат медикам.

Документ предусматривает минимальную зарплату для врачей на уровне 20 тыс. грн, а для среднего медперсонала – 13,5 тыс. грн.

"Для обеспечения указанных уровней заработной платы программа медицинских гарантий увеличена на 33,8 млрд грн по сравнению с 2021 годом", – отметили в министерстве.

Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", на заседании правительства 15 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что такое повышение зарплат медикам предусмотрели во исполнение указа президента Украины Владимира Зеленского от 18 июля, согласно которому врачи не могут получать зарплату менее 20 тыс. грн, средний медперсонал – менее 13,5 тыс. грн.

В целом на сферу здравоохранения в проекте госбюджета предусмотрено 197,2 млрд грн (на 34 млрд грн больше, чем в 2021 году).