Кабмин Украины утвердил проект госбюджета на 2022 год

Как сказал на заседании правительства министр финансов Сергей Марченко, бюджет разработали на основе трехлетней бюджетной декларации.

Доходы бюджета предполагаются на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн.

Документ предусматривает снижение дефицита бюджета до 3,5% ВВП.

Проект основан на макропрогнозе правительства, предусматривающем рост ВВП в 2022 году на 3,9%, инфляцию – 6,2%, среднюю зарплату – 15 258 грн и курс гривны к доллару 28,6–27,7 грн/$.

В законопроекте предусмотрено:

197,2 млрд грн – на сферу здравоохранения (+34 млрд грн по сравнению с 2021 годом); в частности, планируется повышение зарплат медикам: 20 тыс. – минимальная зарплата врача и 13,5 тыс. – среднего медперсонала;

на сферу здравоохранения (+34 млрд грн по сравнению с 2021 годом); в частности, планируется повышение зарплат медикам: 20 тыс. – минимальная зарплата врача и 13,5 тыс. среднего медперсонала; 185,6 млрд грн – на сферу образования; в частности, запланировано повышение стипендий студентам высших (2 тыс. грн – минимальная и 2550 грн – повышенная) и профессиональных (1250 грн) учебных учреждений, также почти 9 млрд грн предусмотрено на инклюзивное образование и безбарьерность;

на сферу образования; в частности, запланировано повышение стипендий студентам высших (2 тыс. грн минимальная и 2550 грн повышенная) и профессиональных (1250 грн) учебных учреждений, также почти 9 млрд грн предусмотрено на инклюзивное образование и безбарьерность; 200,6 млрд грн – на пенсионное обеспечение;

на пенсионное обеспечение; 13,9 млрд грн – на поддержку ветеранов; в частности, планируется приобрести жилье для 4 тыс. участников антитеррористической операции/операции Объединенных сил со статусом внутренне перемещенных лиц;

поддержку ветеранов; в частности, планируется приобрести жилье для 4 тыс. участников антитеррористической операции/операции Объединенных сил со статусом внутренне перемещенных лиц; 13,5 млрд грн – на сферу культуры и искусства;

на сферу культуры и искусства; 11,3 млрд грн – на сферу физкультуры и спорта.

Также общий финансовый ресурс сектора нацбезопасности и обороны составит 319,4 млрд грн (5,95% ВВП), который включает 15,5 млрд грн на жилье для участников антитеррористической операции/операции Объединенных сил, 12,6 млрд грн международной поддержки Франции, 6,7 млрд грн поддержки Великобритании и 1,7 млрд грн помощи США.