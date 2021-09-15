Кабмин Украины утвердил проект госбюджета на 2022 год

Как сказал на заседании правительства министр финансов Сергей Марченко, бюджет разработали на основе трехлетней бюджетной декларации.
Доходы бюджета предполагаются на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн.
Документ предусматривает снижение дефицита бюджета до 3,5% ВВП.
Проект основан на макропрогнозе правительства, предусматривающем рост ВВП в 2022 году на 3,9%, инфляцию – 6,2%, среднюю зарплату – 15 258 грн и курс гривны к доллару 28,6–27,7 грн/$.
В законопроекте предусмотрено:
Также общий финансовый ресурс сектора нацбезопасности и обороны составит 319,4 млрд грн (5,95% ВВП), который включает 15,5 млрд грн на жилье для участников антитеррористической операции/операции Объединенных сил, 12,6 млрд грн международной поддержки Франции, 6,7 млрд грн поддержки Великобритании и 1,7 млрд грн помощи США.
Согласно украинскому законодательству, до 15 сентября документ должны передать на рассмотрение Верховной Рады.
Верховная Рада приняла закон о госбюджете Украины на 2021 год 15 декабря 2020-го. В нем доходы установлены на уровне 1,098 трлн грн, а расходы – 1,335 трлн грн. Предельный объем дефицита – 246,6 млн грн.