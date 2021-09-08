Шмыгаль назвал дату передачи в Верховную Раду проекта госбюджета 2022

Верховная Рада приняла закон о госбюджете Украины на 2021 год 15 декабря 2020-го. В нем доходы установили на уровне 1,098 трлн грн, а расходы – 1,335 трлн грн. Граничный объем дефицита – 246,6 млн грн. В январе – мае 2021 года бюджет был перевыполнен по поступлениям на 18,3 млрд грн (собрано 421 млрд грн).

Верховная Рада 15 июля приняла постановление "О бюджетной декларации на 2022–2024 годы" – основу для формирования проекта госбюджета и местных бюджетов. Ожидается, что документ поможет повысить эффективность государственных налогов и предсказуемость бюджетной политики.

Бюджетная декларация предусматривает постепенное сокращение дефицита госбюджета с 5,5% в 2021 году до 3,5% и 3% в два последующих года соответственно и до 2,7% – в 2024-м. Согласно документу, в нынешнем году дефицит госбюджета ожидается на уровне 246,6 млрд грн, в 2022-м – 188 млрд грн, в 2023-м – 179,8 млрд грн, в 2024-м – 179,59 млрд грн.