С начала года госбюджет Украины перевыполнен на 6,3% – Госказначейство

В августе доходы госбюджета Украины составили 142 млрд грн – на 8,7% больше плана (130,63 млрд грн) и на 41,7% больше, чем в августе 2020 года (100,2 млрд грн).

Контекст:

Верховная Рада приняла закон о госбюджете Украины на 2021 год 15 декабря 2020-го. В нем доходы установлены на уровне 1,098 трлн грн, а расходы – 1,335 трлн грн. Граничный объем дефицита – 246,6 млн грн.

В январе – мае 2021 года бюджет был перевыполнен по поступлениям на 18,3 млрд грн (собрано 421 млрд грн).

2 июля Министерство финансов Украины сообщало, что с января по июнь госбюджет выполнен с дефицитом в размере 50,4 млрд грн. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал 16 июля, что государственный бюджет Украины перевыполнен в первом полугодии 2021 года на 6,5% – "35,5 млрд грн "плюсом".