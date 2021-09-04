Шмыгаль заявил о макроэкономической стабильности в Украине

"Макроэкономическая стабильность. По данным Национального банка, международные резервы Украины превысили $30 млрд. Остатки на едином казначейском счете выросли в августе в шесть раз и составили 57,5 млрд грн по состоянию на 1 сентября", – написал он.

Глава правительства отметил также, что за январь – август 2021 года в госбюджет Украины "поступило на 28 млрд грн больше плана и на 106 млрд грн больше, чем в прошлом году".

"Выполнение бюджета происходит за счет восстановления экономики, благоприятной внешней конъюнктуры и более эффективной работе налоговой и таможни", – объяснил Шмыгаль.