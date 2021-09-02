Подать заявление о регистрации брака украинцы могут через портал "Дія" – Шмыгаль

Через "Дію" услугу можно и оплатить, говорит премьер Фото: thedigital.gov.ua

"Анонсируем новацию относительно регистрации актов гражданского состояния онлайн. Например, отныне подать документы о намерении жениться можно будет через портал "Дія". Также онлайн можно будет оплатить административный сбор за соответствующую услугу", – сказал глава правительства.

По его словам, "все эти изменения направлены на то, чтобы взаимодействие людей с государством проходило максимально удобно и комфортно".