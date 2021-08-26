Зеленский объяснил, почему подписал закон о "Дія Сity"

Владимир Зеленский: В цифровизации мы будем первыми в мире, точно будем Фото: president.gov.ua

"В цифровизации мы будем первыми в мире, точно будем. Мы и сегодня уже в тройке первых в Европе, в некоторых направлениях первые", – заявил Зеленский.

Он назвал цифровизацию одной из основных реформ, которые реализуются в Украине, и подчеркнул, что ее цель – комфорт и удобство украинцев. Ответственными за это направление является вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и его заместители.

Зеленский отметил, что хоть Федоров и является ровесником независимой Украины и не был ранее в политике, но он стал влиятельным человеком в правительстве.

Свое решение подписать закон №1667-IX глава государства объяснил большими перспективами в области цифровизации, которые он открывает.

"Я подписал закон о "Дія Сity" несколько дней назад. Это очень интересное направление", – отметил глава государства.

Он добавил, что вскоре граждане увидят, как это будет работать на практике.