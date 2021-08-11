ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Предполагается, что правовой режим "Дія City" создаст благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса, привлечения инвестиций, развития цифровой инфраструктуры
Предполагается, что правовой режим "Дія City" создаст благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса, привлечения инвестиций, развития цифровой инфраструктуры
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", который парламент принял во втором чтении 15 июля. Об этом 11 августа сообщили в Офисе президента.

Как проинформировали в ОП, закон призван создать благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса в Украине, развития цифровой инфраструктуры, привлечения инвестиций и талантливых специалистов.

Закон устанавливает для резидентов "Дія City" снижение налогов в пять раз, сообщил в своем Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Правовой режим "Дія City" устанавливается на неограниченный срок, но не менее чем на 25 лет со дня внесения в реестр записи о первом резиденте "Дія City". На всех резидентов "Дія City" распространяется система государственных гарантий защиты инвестиций.

Документ вступает в силу на следующий день после опубликования, за исключением п. 9 ч. 4 ст. 5 (отнесение деятельности поставщика услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, к видам деятельности, осуществление которых стимулируется путем создания правового режима "Дія City"). Этот пункт начнет действовать через полгода после вступления в силу закона.

Контекст:

В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины презентовало проект "Дія City" – свободную экономическую зону, особый правовой режим, который должен создать условия для развития украинской IT-индустрии.

Первый законопроект №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики Украины", регулирующий условия работы этой зоны, Верховная Рада приняла в первом чтении 15 апреля.

Минцифры также подготовило второй законопроект, который должен предоставлять резидентам "Дія City" специальный статус субъекта в уголовном процессе, чтобы уберечь от неправомерного давления силовиков. Соответствующий законопроект №4305 был зарегистрирован в ноябре прошлого года, но сейчас снят с рассмотрения.

В июне 2021 года Рада приняла в первом чтении законопроект №5376, который предусматривает введение спецрежима налогообложения для IT-компаний в рамках проекта "Дія City".

Теги: налоги, бизнес, Владимир Зеленский, закон, президент, инновации, Дія City
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Берри назвала дату премьеры своего фильма "В синяках" на Netflix
Берри назвала дату премьеры своего фильма "В синяках" на Netflix
"Почему Обама с золотой медалью?" Жан Беленюк показал "олимпийский торт" со своей шоколадной копией
"Почему Обама с золотой медалью?" Жан Беленюк показал "олимпийский торт" со своей шоколадной копией
Звезды сериала "Друзья" Энистон и Швиммер закрутили роман – СМИ
Звезды сериала "Друзья" Энистон и Швиммер закрутили роман – СМИ
"Мужу нравится душа, а друзьям – титьки", "Секси-красотка". Орбакайте восхитила новым образом в платье с декольте
"Мужу нравится душа, а друзьям – титьки", "Секси-красотка". Орбакайте восхитила новым образом в платье с декольте
"В университете было два популярных человека – Миша Поплавский и я". Wellboy рассказал о звездной болезни
"В университете было два популярных человека – Миша Поплавский и я". Wellboy рассказал о звездной болезни
Панин: Самое главное, что хотел сказать – Соловьев лжец и подлец. Он просто наваливает говна на вентилятор
Панин: Самое главное, что хотел сказать – Соловьев лжец и подлец. Он просто наваливает говна на вентилятор
11 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
11 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Певица Власова стала девятой участницей "Танцев со звездами"
Певица Власова стала девятой участницей "Танцев со звездами"
11 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
11 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
Врачи подозревают у 52-летнего Джекмана рак кожи. Артисту предстоит повторная биопсия
Врачи подозревают у 52-летнего Джекмана рак кожи. Артисту предстоит повторная биопсия
Как приготовить тирамису. Подробный рецепт
Как приготовить тирамису. Подробный рецепт
"Моя любовь". Андрей Шевченко показал объятия с женой-моделью на пляже
"Моя любовь". Андрей Шевченко показал объятия с женой-моделью на пляже
"Я бы сама пообнимала масяню!" Сумская отреагировала на фото Ребрик с питомцем
"Я бы сама пообнимала масяню!" Сумская отреагировала на фото Ребрик с питомцем
Секс-скандал с участием Талашко. 75-летнего актера отстранили от работы в университете
Секс-скандал с участием Талашко. 75-летнего актера отстранили от работы в университете
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
"Как брат и сестра", "Похожи очень". Ткач нежно прижался к груди жены на новом снимке
"Как брат и сестра", "Похожи очень". Ткач нежно прижался к груди жены на новом снимке
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом
"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS