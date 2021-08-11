Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине

Как проинформировали в ОП, закон призван создать благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса в Украине, развития цифровой инфраструктуры, привлечения инвестиций и талантливых специалистов.

Закон устанавливает для резидентов "Дія City" снижение налогов в пять раз, сообщил в своем Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Правовой режим "Дія City" устанавливается на неограниченный срок, но не менее чем на 25 лет со дня внесения в реестр записи о первом резиденте "Дія City". На всех резидентов "Дія City" распространяется система государственных гарантий защиты инвестиций.

Документ вступает в силу на следующий день после опубликования, за исключением п. 9 ч. 4 ст. 5 (отнесение деятельности поставщика услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, к видам деятельности, осуществление которых стимулируется путем создания правового режима "Дія City"). Этот пункт начнет действовать через полгода после вступления в силу закона.