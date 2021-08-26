Промпроизводство в Украине растет пятый месяц подряд – Госстат

В январе – июле 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, промпроизводство выросло на 1,8%, отметили в Госстате Фото: depositphotos.com

В то же время в июле промпроизводство выросло на 3,2% (не скорректированных) и 1,3% (сезонно скорректированных) по сравнению с июнем 2021 года.

В январе – июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промпроизводство выросло на 1,8%.

В целом за первые семь месяцев 2021 года в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 1,8%, перерабатывающей промышленности – 1,8%, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 1,7%.

В Минэкономики сообщили, что в июле рост промышленности формировался в большей степени "под воздействием высокой конъюнктуры на внешних рынках, а также постепенного восстановления спроса на отдельную продукцию на внутреннем рынке".

"Наибольший вклад в индекс промышленной продукции продолжают иметь экспортно и инвестиционно направленные виды деятельности", – отметил первый замминистра ведомства Владимир Гринюк.