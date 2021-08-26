Промпроизводство в Украине растет пятый месяц подряд – Госстат

В то же время в июле промпроизводство выросло на 3,2% (не скорректированных) и 1,3% (сезонно скорректированных) по сравнению с июнем 2021 года.
В январе – июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промпроизводство выросло на 1,8%.
В целом за первые семь месяцев 2021 года в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 1,8%, перерабатывающей промышленности – 1,8%, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 1,7%.
В Минэкономики сообщили, что в июле рост промышленности формировался в большей степени "под воздействием высокой конъюнктуры на внешних рынках, а также постепенного восстановления спроса на отдельную продукцию на внутреннем рынке".
"Наибольший вклад в индекс промышленной продукции продолжают иметь экспортно и инвестиционно направленные виды деятельности", – отметил первый замминистра ведомства Владимир Гринюк.
Как сообщали в Госстате, в марте промышленное производство выросло на 2,1%, в апреле – на 13%, в мае – на 5,4%, в июне – 1,1%.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в прошлом году Украина потеряла лишь 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики Украины будет более 4,6%. Кабмин Украины прогнозирует рост экономики в 5% с 2023 года.
В январе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в этом году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. В марте Всемирный банк улучшил прогноз – с 3% до 3,8% в 2021 году.
В мае в обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.
По данным Госстата, ВВП Украины во втором квартале вырос на 5,4%. В Минэкономики ожидают роста в 4% по итогам года.