В бюджет Украины поступило более 1 млрд грн за оформление авто на еврономерах

Деньги за оформление авто на еврономерах пойдут на борьбу с COVID-19, отметили в таможне Фото: depositphotos.com

"С 15 июня по 27 августа 2021 года включительно в результате упрощенного таможенного оформления и налогообложения свыше 28 тыс. авто на еврономерах в госбюджет перечислено свыше 1 млрд грн, которые пойдут на борьбу с COVID-19, в частности на вакцинацию", – говорится в сообщении.

Льготные условия таможенного оформления будут действовать до 10 ноября 2021 года – 180 дней со дня вступления их в силу. Для участников боевых действий в зоне ООС (более 90 дней) – до 8 февраля 2022 года (270 дней).

"Отсчет начинается со дня вступления в силу законов – 15 мая, а не со дня введения их в действие – 15 июня", – уточнили в таможне.