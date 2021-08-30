В бюджет Украины поступило более 1 млрд грн за оформление авто на еврономерах

"С 15 июня по 27 августа 2021 года включительно в результате упрощенного таможенного оформления и налогообложения свыше 28 тыс. авто на еврономерах в госбюджет перечислено свыше 1 млрд грн, которые пойдут на борьбу с COVID-19, в частности на вакцинацию", – говорится в сообщении.
Льготные условия таможенного оформления будут действовать до 10 ноября 2021 года – 180 дней со дня вступления их в силу. Для участников боевых действий в зоне ООС (более 90 дней) – до 8 февраля 2022 года (270 дней).
"Отсчет начинается со дня вступления в силу законов – 15 мая, а не со дня введения их в действие – 15 июня", – уточнили в таможне.
Упрощенный механизм растаможивания автомобилей на еврономерах (так называемых евроблях) действует в Украине с ноября 2018 года.
Верховная Рада 15 мая 2019 года приняла законопроект, продливший до 24 августа переходный период, после которого с владельцев "евроблях" должны были взиматься штрафы за нарушение сроков таможенного оформления. Отсрочку штрафов неоднократно продлевали.
15 апреля 2021 года Верховная Рада на полгода продлила льготное растаможивание автомобилей с иностранной регистрацией, приняв в целом законопроекты №4643-д и №4644-д. Среди прочего законы конкретизируют требования к транспортным средствам, которые будут подлежать льготному таможенному оформлению или могут быть вывезены из Украины на льготных условиях.
В мае президент Владимир Зеленский подписал соответствующие законы о продлении льготного растаможивания авто на еврономерах. Законы были введены в действие с 15 июня.