До конца года на выплату субсидий Украине понадобится еще 12 млрд грн – Шмыгаль

"Предложения будут поданы на следующей неделе, до четверга, в соответствующий комитет, чтобы можно было внести изменения тут, в зале. В районе 12 млрд грн – сейчас министерство заканчивает точные расчеты", – сказал глава Кабмина.
По его словам, сейчас достаточно средств для выплаты субсидий до начала отопительного сезона. В бюджете было заложено 35,2 млрд грн на субсидии, из них использовано 33 млрд грн.
"У нас есть время. Мы выполняем свои обязательства как государство. Нет задолженностей", – сказал премьер.
В январе этого года Минсоцполитики сообщало, что субсидии получают более 3,1 млн домохозяйств, средний размер выплаты составлял тогда около 1633 грн.
В прошлом году субсидии получали примерно 3 млн домохозяйств. Средний размер субсидии в начале года составлял около 1200 грн.