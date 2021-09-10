До конца года на выплату субсидий Украине понадобится еще 12 млрд грн – Шмыгаль

"Предложения будут поданы на следующей неделе, до четверга, в соответствующий комитет, чтобы можно было внести изменения тут, в зале. В районе 12 млрд грн – сейчас министерство заканчивает точные расчеты", – сказал глава Кабмина.

По его словам, сейчас достаточно средств для выплаты субсидий до начала отопительного сезона. В бюджете было заложено 35,2 млрд грн на субсидии, из них использовано 33 млрд грн.

"У нас есть время. Мы выполняем свои обязательства как государство. Нет задолженностей", – сказал премьер.