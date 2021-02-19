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Шмыгаль: Субсидий хватит на всех, кто в них нуждается

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в Украине почти 5 млн домохозяйств получают помощь от государства на оплату коммунальных услуг, среди которых 3 млн получают субсидии, а 1,8 млн – льготы.

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Шмыгаль рассказал о выплатах субсидий украинцам
Шмыгаль рассказал о выплатах субсидий украинцам
Фото: kmu.gov.ua

Денег на выплату субсидий в Украине хватит всем, кто в них нуждается. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 19 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он рассказал, что в Украине почти 5 млн домохозяйств получают помощь от государства на оплату коммунальных услуг, среди которых 3 млн получают субсидии, а 1,8 млн – льготы.

"Хочу заверить, что субсидий хватит на всех, кто в них нуждается. Финансирование назначенных субсидий в январе проведено 1 февраля в размере 5 млрд грн", – заявил премьер.

Он отметил, что с учетом уменьшения стоимости газа в феврале в марте на выплату субсидий понадобиться меньше средств.

Также, по словам Шмыгаля, почти 572 тыс. потребителей получат компенсацию за электроотопление. 

По данным Министерства социальной политики, субсидии в Украине в прошлом году получали примерно 3 млн домохозяйств. Средний размер субсидии в начале года составлял около 1200 грн. После введения карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции Кабинет Министров увеличил размер субсидийПо словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в среднем выплаты выросли на 300 грн. 

Сейчас, по информации Минсоцполитики, субсидии в Украине получает более 3,1 млн домохозяйств, средний размер выплаты составляет около 1633 грн. С марта 2020 года в связи с установлением карантина действует норма об автоматическом переназначении субсидии без обращения граждан. Таким образом, на текущий отопительный период субсидия была переназначена более чем 2,7 млн домохозяйствам.

Шмыгаль на заседании Кабмина 18 января пообещал сохранить субсидии на коммунальные услуги в полном объеме.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, тарифы, субсидии, Денис Шмыгаль
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