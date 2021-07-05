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Минсоцполитики Украины обещает выплатить субсидии с мая по июнь. Компенсируют менее 300 грн

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Размер субсидии составит около 290 грн
Размер субсидии составит около 290 грн
Фото: depositphotos.com

Украинцы в ближайшее время получат причитающиеся им суммы жилищной субсидии в период с мая по июнь. Об этом заявили в Министерстве социальной политики Украины.

Органы социальной защиты населения автоматически переназначили жилищные субсидии, ее получали в отопительном периоде с 2020-го по 2021 год. Сейчас министерство получило заявку на потребность в финансирования субсидий за май и июнь текущего года и перечисляет средства в регионы, уточнили в ведомстве.

"Таким образом, в ближайшее время граждане получат причитающиеся им суммы жилищной субсидии за май – июнь текущего года в полном объеме. Учитывая, что стоимость получаемых жилищно-коммунальных услуг в неотапливаемый период уменьшается, средний размер субсидии за эти месяцы составляет около 290 грн на домохозяйство в месяц", – отметили в министерстве.

Контекст:

В январе Минсоцполитики сообщало, что субсидии получают более 3,1 млн домохозяйств, средний размер выплаты составлял тогда около 1633 грн. 

В прошлом году субсидии получали примерно 3 млн домохозяйств. Средний размер субсидии в начале года составлял около 1200 грн.

Льготы на оплату тарифов имеют 1,6 млн украинцев.

Теги: льготы, Министерство социальной политики, тарифы, субсидии, выплаты, финансирование
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