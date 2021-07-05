Минсоцполитики Украины обещает выплатить субсидии с мая по июнь. Компенсируют менее 300 грн

Органы социальной защиты населения автоматически переназначили жилищные субсидии, ее получали в отопительном периоде с 2020-го по 2021 год. Сейчас министерство получило заявку на потребность в финансирования субсидий за май и июнь текущего года и перечисляет средства в регионы, уточнили в ведомстве.

"Таким образом, в ближайшее время граждане получат причитающиеся им суммы жилищной субсидии за май – июнь текущего года в полном объеме. Учитывая, что стоимость получаемых жилищно-коммунальных услуг в неотапливаемый период уменьшается, средний размер субсидии за эти месяцы составляет около 290 грн на домохозяйство в месяц", – отметили в министерстве.