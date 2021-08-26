ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В больнице Львовской области врачам, объявившим голодовку, задолжали 1,7 млн грн зарплаты – Минэкономики

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным проверки, зарплату сотрудникам больницы не платили с апреля, в мае уменьшили тарифные ставки и должностные оклады, но увеличили зарплаты руководству
По данным проверки, зарплату сотрудникам больницы не платили с апреля, в мае уменьшили тарифные ставки и должностные оклады, но увеличили зарплаты руководству
Фото: Міська лікарня Соснівської міської ради / Facebook

В городской больнице Сосновки Львовской области врачам задолжали 1,7 млн грн зарплаты, подтвердила проверка Госслужбы по охране труда. Об этом сообщило Министерство экономики 26 августа.

"Во время инспекционного посещения установлены факты нарушения сроков выплаты заработной платы, а также выплаты ее не в первоочередном порядке. Общая сумма задолженности составляет 1,7 млн грн перед 72 работающими и 19 уволенными работниками за апрель – июнь этого года", – говорится в сообщении.

Также проверка показала, что в мае уменьшили тарифные ставки и должностные оклады всех работников учреждения. Однако параллельно с этим увеличили должностные оклады четырех руководителей и установили премию руководителю учреждения.

Инспекторы направили результаты проверки в Нацполицию для открытия уголовного производства по факту умышленной невыплаты заработной платы медработникам (статья 175 Уголовного кодекса Украины).

В министерстве отметили, что 25 августа начали такую же проверку в городской больнице Славянска Донецкой области. По предварительной информации, 733 сотрудникам больницы, включая уже уволенных, задолжали зарплату на сумму более 9,2 млн грн. 

Контекст:

12 августа 17 сотрудников больницы города Сосновка объявили голодовку из-за долгов по зарплате. 13 августа омбудсмен Людмила Денисова уточнила, что число голодающих увеличилось до 18. По ее данным, медикам задолжали 3 млн грн.

Денисова направила письма в Министерство здравоохранения Украины и Государственную службу Украины по вопросам труда, в которых потребовала принять меры для восстановления прав медицинских работников.

В Нацслужбе здоровья Украины отметили, что Сосновская больница имеет незначительные мощности и оказывает небольшое количество услуг. В городе проживают более 11 тыс. человек, при этом в больнице было заключено 387 деклараций с семейными врачами. Это не позволяет клинике получать больше средств от НСЗУ.

17 августа Червоноградский городской совет Львовской области выделил из резервного фонда 400 тыс. грн на выплату долгов по зарплате медикам Сосновской больницы.

Теги: зарплата, Министерство экономики, Львовская область, больница, голодовка, медики, выплаты, проверки, Минэкономики, задолженность по зарплате
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Блюда из картофеля: четыре простых рецепта на каждый день
  Блюда из картофеля: четыре простых рецепта на каждый день
"Я был абсолютным дебилом". Алексей Панин извинился перед украинцами за себя и за коллег – "артистов-мудаков"
"Я был абсолютным дебилом". Алексей Панин извинился перед украинцами за себя и за коллег – "артистов-мудаков"
"Ну богиня же", "Не хватает мужского плеча и карапузиков". Могилевская позировала на террасе своего дома в одеяле
"Ну богиня же", "Не хватает мужского плеча и карапузиков". Могилевская позировала на террасе своего дома в одеяле
"Какой хорошенький". Горбунов показал лицо старшего сына от Осадчей – четырехлетнего Ивана
"Какой хорошенький". Горбунов показал лицо старшего сына от Осадчей – четырехлетнего Ивана
В Киеве пройдет кинофестиваль "Соседи". Зрителям покажут фильмы украинских и зарубежных режиссеров о Холокосте
В Киеве пройдет кинофестиваль "Соседи". Зрителям покажут фильмы украинских и зарубежных режиссеров о Холокосте
Семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24 до 47 лет. Названы имена всех звездных участников шоу "Танцы со звездами"
Семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24 до 47 лет. Названы имена всех звездных участников шоу "Танцы со звездами"
"Капец, думал, это две Насти", "Реально одинаковые". В сети обсуждают сходство Каменских с известной зарубежной певицей. Фото
"Капец, думал, это две Насти", "Реально одинаковые". В сети обсуждают сходство Каменских с известной зарубежной певицей. Фото
"Полстраны стоит в очереди, чтобы плюнуть вам в лицо бесплатно". Панин ответил пропагандисту Соловьеву
"Полстраны стоит в очереди, чтобы плюнуть вам в лицо бесплатно". Панин ответил пропагандисту Соловьеву
Loboda прокомментировала отношения со своим возлюбленным
Loboda прокомментировала отношения со своим возлюбленным
"Уже надоела копна волос", "Как же Алле идет эта укладка". В сети обсуждают образ Пугачевой в кюлотах и с новой прической
"Уже надоела копна волос", "Как же Алле идет эта укладка". В сети обсуждают образ Пугачевой в кюлотах и с новой прической
"С трудом выхожу из дома". Седокова отпустила 16-летнюю дочь учиться за границу
"С трудом выхожу из дома". Седокова отпустила 16-летнюю дочь учиться за границу
Как приготовить кукурузу с колбасой и сыром. Оригинальный рецепт от Клопотенко
Как приготовить кукурузу с колбасой и сыром. Оригинальный рецепт от Клопотенко
Посетили парад, купили платье-вышиванку. Жена и дочь Андреа Бочелли прогулялись по Киеву. Фото
Посетили парад, купили платье-вышиванку. Жена и дочь Андреа Бочелли прогулялись по Киеву. Фото
"Просто разорвали "Олимпийский". Потап прокомментировал свое выступление с группой Mozgi на концерте ко Дню Независимости
"Просто разорвали "Олимпийский". Потап прокомментировал свое выступление с группой Mozgi на концерте ко Дню Независимости
"У меня есть недвижимость в разных странах". Loboda рассказала, на чем зарабатывает во время пандемии
"У меня есть недвижимость в разных странах". Loboda рассказала, на чем зарабатывает во время пандемии
"Ребенок вернулся с каникул уже не ребенком". Брежнева показала повзрослевшую младшую дочь
"Ребенок вернулся с каникул уже не ребенком". Брежнева показала повзрослевшую младшую дочь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Может, мои медали потускнели?" Клочкова заявила, что ее второй год подряд не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости
"Может, мои медали потускнели?" Клочкова заявила, что ее второй год подряд не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости
"Так горячо". 52-летняя Лопес показала голый торс и зону декольте
"Так горячо". 52-летняя Лопес показала голый торс и зону декольте
"Красота". У Никитюк ветром подняло платье
"Красота". У Никитюк ветром подняло платье
"Едим золотые яйца и бухаем". Экс-супруг Билык поцеловался в губы с разведенной Апиной
"Едим золотые яйца и бухаем". Экс-супруг Билык поцеловался в губы с разведенной Апиной
"Идеальная", "Как Барби". Димопулос показала тело в раздельном купальнике
"Идеальная", "Как Барби". Димопулос показала тело в раздельном купальнике
"Бомбическая". Ани Лорак засветила голую грудь
"Бомбическая". Ани Лорак засветила голую грудь
  "Ему было тяжелее, чем мне". 20-летняя дзюдоистка Белодед рассказала, почему рассталась с итальянским дзюдоистом Базиле
"Ему было тяжелее, чем мне". 20-летняя дзюдоистка Белодед рассказала, почему рассталась с итальянским дзюдоистом Базиле
"Я согласилась сойти с ума". 52-летняя Лопес в мини-платье развела ноги перед камерой
"Я согласилась сойти с ума". 52-летняя Лопес в мини-платье развела ноги перед камерой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS