В больнице Львовской области врачам, объявившим голодовку, задолжали 1,7 млн грн зарплаты – Минэкономики

"Во время инспекционного посещения установлены факты нарушения сроков выплаты заработной платы, а также выплаты ее не в первоочередном порядке. Общая сумма задолженности составляет 1,7 млн грн перед 72 работающими и 19 уволенными работниками за апрель – июнь этого года", – говорится в сообщении.
Также проверка показала, что в мае уменьшили тарифные ставки и должностные оклады всех работников учреждения. Однако параллельно с этим увеличили должностные оклады четырех руководителей и установили премию руководителю учреждения.
Инспекторы направили результаты проверки в Нацполицию для открытия уголовного производства по факту умышленной невыплаты заработной платы медработникам (статья 175 Уголовного кодекса Украины).
В министерстве отметили, что 25 августа начали такую же проверку в городской больнице Славянска Донецкой области. По предварительной информации, 733 сотрудникам больницы, включая уже уволенных, задолжали зарплату на сумму более 9,2 млн грн.
12 августа 17 сотрудников больницы города Сосновка объявили голодовку из-за долгов по зарплате. 13 августа омбудсмен Людмила Денисова уточнила, что число голодающих увеличилось до 18. По ее данным, медикам задолжали 3 млн грн.
Денисова направила письма в Министерство здравоохранения Украины и Государственную службу Украины по вопросам труда, в которых потребовала принять меры для восстановления прав медицинских работников.
В Нацслужбе здоровья Украины отметили, что Сосновская больница имеет незначительные мощности и оказывает небольшое количество услуг. В городе проживают более 11 тыс. человек, при этом в больнице было заключено 387 деклараций с семейными врачами. Это не позволяет клинике получать больше средств от НСЗУ.
17 августа Червоноградский городской совет Львовской области выделил из резервного фонда 400 тыс. грн на выплату долгов по зарплате медикам Сосновской больницы.