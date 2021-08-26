В больнице Львовской области врачам, объявившим голодовку, задолжали 1,7 млн грн зарплаты – Минэкономики

По данным проверки, зарплату сотрудникам больницы не платили с апреля, в мае уменьшили тарифные ставки и должностные оклады, но увеличили зарплаты руководству Фото: Міська лікарня Соснівської міської ради / Facebook

"Во время инспекционного посещения установлены факты нарушения сроков выплаты заработной платы, а также выплаты ее не в первоочередном порядке. Общая сумма задолженности составляет 1,7 млн грн перед 72 работающими и 19 уволенными работниками за апрель – июнь этого года", – говорится в сообщении.

Также проверка показала, что в мае уменьшили тарифные ставки и должностные оклады всех работников учреждения. Однако параллельно с этим увеличили должностные оклады четырех руководителей и установили премию руководителю учреждения.

Инспекторы направили результаты проверки в Нацполицию для открытия уголовного производства по факту умышленной невыплаты заработной платы медработникам (статья 175 Уголовного кодекса Украины).

В министерстве отметили, что 25 августа начали такую же проверку в городской больнице Славянска Донецкой области. По предварительной информации, 733 сотрудникам больницы, включая уже уволенных, задолжали зарплату на сумму более 9,2 млн грн.