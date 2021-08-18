Большинство украинцев считают, что быть успешным в Украине означает иметь работу с достойной зарплатой – опрос

47% опрошенных считают, что успех – это заниматься любимым делом.

По мнению 17% респондентов, быть успешным в Украине означает иметь бизнес, 15% опрошенных считают, что это значит быть депутатом и олигархом, 14% – иметь хорошие связи.

Также украинцы считают успехом работу в IT-сфере (9%), быть чиновником (8%), быть известным (7%), работать в правоохранительных органах (6%).

Еще 3% опрошенных выбрали другой вариант, 4% – затруднились с ответом.

Скриншот: uifuture.org

Опрос проводился с 17 июля по 1 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 5000 респондентов методом "лицом к лицу". Статистическая погрешность для выборочной совокупности в целом с вероятностью 0,95 не превышает 1,41%.