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ДЕНЬГИ

В НСЗУ объяснили, почему во Львовской области медики не получили зарплату

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Медикам задолжали 3 млн грн
Медикам задолжали 3 млн грн
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Медики городской больницы в Сосновке Львовской области не получили зарплаты из-за неправильных действий руководства медучреждения. Об этом 13 августа заявили представители Нацслужбы здоровья "Украинской правде".

От НСЗУ больница получила с апреля по июль 1,7 млн, также медучреждение получало субвенцию – 658 тыс. грн в месяц.

В Нацслужбе отметили, что Сосновская больница имеет незначительные мощности и оказывает небольшое количество услуг, в основном это амбулаторные консультации. В городе живет более 11 тыс. человек, при этом в больнице было заключено 387 деклараций с семейными врачами. Это не позволяет клинике получать больше денег от НСЗУ.

Расходы на заработную плату, по данным Нацслужбы, в два раза превышают доходы за предоставленные пациентам услуги. В месяц больница получает более 400 тыс. грн, при этом на зарплату врачам тратит 824 тыс. грн. В клинике работает 83 человека, среднемесячные расходы на оплату труда на одного работника составляют 8861 грн.

"В больнице менялись руководители, но они не показали достаточные управленческие способности, чтобы выбрать стратегию развития, составить реалистичный финансовый план и вывести больницу из кризиса. В заведении не проанализировали реальную потребность в медицинских услугах жителей региона, не определили структуру этих услуг, их количество. Соответственно, не смогли решить, что целесообразно развивать и куда вкладывать деньги", – сообщили в НСЗУ.

Контекст:

12 августа 17 сотрудников больницы города Сосновка объявили голодовку из-за долгов по зарплате. 13 августа омбудсмен Людмила Денисова уточнила, что число голодающих увеличилось до 18. По ее данным, медикам задолжали 3 млн грн.

Денисова направила письма в Министерство здравоохранения Украины и Государственную службу Украины по вопросам труда, в которых потребовала принять меры для восстановления прав медицинских работников.

Теги: Министерство здравоохранения, зарплата, Людмила Денисова, Львовская область, больница, голодовка, омбудсмен, субвенция, здравоохранение
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