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ДЕНЬГИ

На погашение долга по зарплате медикам, объявившим голодовку во Львовской области, выделили деньги

Медикам выделили 400 тыс. грн из резервного фонда
Медикам выделили 400 тыс. грн из резервного фонда
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Червоноградский городской совет Львовской области выделил 400 тыс. грн на выплату долгов по зарплате медикам Сосновской больницы, которые на прошлой неделе объявили голодовку. Об этом 17 августа в Facebook сообщила глава профсоюза медучреждения Оксана Гладун.

"На погашение долга по зарплате медработникам выделили 400 тыс. грн из резервного фонда Червоноградского горсовета", – уточнила она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1159284997887313&id=100014174718444

По информации "Львовского портала", 16 августа медики Сосновской больницы прекратили голодовку.

Контекст:

12 августа 17 сотрудников больницы города Сосновка объявили голодовку из-за долгов по зарплате. 13 августа омбудсмен Людмила Денисова уточнила, что число голодающих увеличилось до 18. По ее данным, медикам задолжали 3 млн грн.

Денисова направила письма в Министерство здравоохранения Украины и Государственную службу Украины по вопросам труда, в которых потребовала принять меры для восстановления прав медицинских работников.

В Нацслужбе здоровья Украины отметили, что Сосновская больница имеет незначительные мощности и оказывает небольшое количество услуг. В городе живет более 11 тыс. человек, при этом в больнице было заключено 387 деклараций с семейными врачами. Это не позволяет клинике получать больше денег от НСЗУ.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, зарплата, Львовская область, больница, деньги, голодовка, медики, выплаты, задолженность по зарплате
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