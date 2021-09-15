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В Министерстве образования Украины обещают прибавку в 20% педагогам, которые успешно пройдут сертификацию

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МОН с февраля проводит пилотную сертификацию учителей начальных классов
МОН с февраля проводит пилотную сертификацию учителей начальных классов
Фото: depositphotos.com

Учителя начальных классов, которые успешно пройдут третий этап сертификации, получат надбавку в 20% к заработной плате. Об этом заявили 15 сентября в Министерстве образования и науки Украины.

В МОН объяснили, что с 20 сентября по 12 ноября 2021 года пройдет третий этап пилотной сертификации учителей начальных классов – изучение практического опыта работы педагогов. Участие в нем примет 1171 учитель, который успешно прошел первые два этапа.

"Педагоги, которые успешно пройдут сертификацию, получат надбавку в 20% к заработной плате. Кроме того, успешное прохождение сертификации засчитывается как прохождение очередной или внеочередной аттестации педагогическим работником, а также является основанием для присвоения ему соответствующей квалификационной категории и педагогического звания", – говорится в сообщении.

По информации МОН, первый этап сертификации учителей начальной школы – независимое тестирование профессиональных знаний и умений педагогов – состоялся в феврале 2021 года. В нем приняли участие 1622 учителя, успешно прошли – 1172.

Второй этап – самооценка участниками сертификации собственного педагогического мастерства – состоялся в апреле, его успешно прошел 1171 педагогический работник.

Третий этап сертификации организует Государственная служба качества образования Украины. Отмечается, что в этом году процедура его проведения изменилась как в связи с обновлением профессионального стандарта учителя, так и в связи с пандемией: наблюдение за учебными занятиями во время сертификации будет происходить с использованием технологий видео-конференц-связи.

Контекст:

По данным Государственной службы статистики, в январе средняя зарплата в Украине составляла 12 337 грн в месяц, в сфере образования было 10 310 грн.

В октябре 2020 года в Министерстве образования и науки Украины сообщали, что с 1 января 2021 года зарплата учителей вырастет на 20%.

В январе 2021 года Кабинет Министров утвердил новую тарифную сетку для бюджетников, согласно которой оклад учителей вырастет в текущем году на 28,5%.

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине повысилась на 13,2%, до 4723 грн. С 1 сентября она составляла 5 тыс. грн и повысилась до 6 тыс. грн с 1 января 2021 года.

Теги: зарплата, Министерство образования, преподаватели, школы, Минобразования, тестирование, школа
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