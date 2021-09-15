В Министерстве образования Украины обещают прибавку в 20% педагогам, которые успешно пройдут сертификацию

В МОН объяснили, что с 20 сентября по 12 ноября 2021 года пройдет третий этап пилотной сертификации учителей начальных классов – изучение практического опыта работы педагогов. Участие в нем примет 1171 учитель, который успешно прошел первые два этапа.

"Педагоги, которые успешно пройдут сертификацию, получат надбавку в 20% к заработной плате. Кроме того, успешное прохождение сертификации засчитывается как прохождение очередной или внеочередной аттестации педагогическим работником, а также является основанием для присвоения ему соответствующей квалификационной категории и педагогического звания", – говорится в сообщении.

По информации МОН, первый этап сертификации учителей начальной школы – независимое тестирование профессиональных знаний и умений педагогов – состоялся в феврале 2021 года. В нем приняли участие 1622 учителя, успешно прошли – 1172.

Второй этап – самооценка участниками сертификации собственного педагогического мастерства – состоялся в апреле, его успешно прошел 1171 педагогический работник.

Третий этап сертификации организует Государственная служба качества образования Украины. Отмечается, что в этом году процедура его проведения изменилась как в связи с обновлением профессионального стандарта учителя, так и в связи с пандемией: наблюдение за учебными занятиями во время сертификации будет происходить с использованием технологий видео-конференц-связи.