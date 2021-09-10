Трое украинских учителей стали лауреатами премии Global Teacher Award

Премия Global Teacher Prize в размере $1 млн присуждается ежегодно с 2014 года Фото: pixabay.com

Это учитель информатики Александр Жук, работающий с детьми с нарушениями слуха в Запорожской школе-интернате "Джерело", учительница начальных классов Балабинской гимназии "Престиж" в Запорожской области Татьяна Дуцик, а также преподаватель Мелитопольского профессионального аграрного лицея Анна Бут.

Педагоги участвовали в конкурсе, где представлены учителя из 110 стран. Церемония награждения лауреатов премии состоится 10 октября.

"Всегда говорил и не устаю повторять, что в Украине – лучшие учителя и талантливые педагоги! Сегодня они имеют возможность громко заявить о себе на весь мир. И блестяще это делают. Достижения и высокий уровень мастерства наших учителей справедливо признаны международным образовательным сообществом, с чем я и поздравляю нашу страну", – прокомментировал достижение педагогов министр образования и науки Сергей Шкарлет.