Учитель из Запорожья завоевал международную премию Global Teacher Award

Жук стал лучшим учителем 2018 года, по версии премии Global Teacher Prize Ukraine Фото: Oleksandr Zhuk / Facebook

Награду Global Teacher Award присуждают учителям за выдающийся вклад в профессию и влияние на сообщество.

Украинского педагога определили победителем из 10 тыс. участников из 110 стран мира.

Жук – учитель информатики, он работает с детьми с нарушениями слуха в Запорожской школе-интернате "Джерело".

"Это большая честь быть награжденным международной наградой. Я всегда рад видеть флаг нашего государства на таком уровне. Я горжусь тем, что работаю учителем в Украине", – написал победитель у себя в Facebook.

В 2018 году Жук выиграл Global Teacher Prize Ukraine, а также получил звание "Заслуженный учитель Украины". По оценкам мировой комиссии этой же премии, в 2019 его включили в 50 лучших учителей мира.