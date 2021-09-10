ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Учитель из Запорожья завоевал международную премию Global Teacher Award

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жук стал лучшим учителем 2018 года, по версии премии Global Teacher Prize Ukraine
Жук стал лучшим учителем 2018 года, по версии премии Global Teacher Prize Ukraine
Фото: Oleksandr Zhuk / Facebook

Учитель из Запорожья Александр Жук стал лауреатом педагогической премии Global Teacher Award. Об этом сообщили 8 сентября на Facebook-странице украинской премии Global Teacher Prize.

Награду Global Teacher Award присуждают учителям за выдающийся вклад в профессию и влияние на сообщество.

Украинского педагога определили победителем из 10 тыс. участников из 110 стран мира.

https://www.facebook.com/GlobalTeacherPrizeUkraine/posts/1447898058912070

Жук – учитель информатики, он работает с детьми с нарушениями слуха в Запорожской школе-интернате "Джерело".

"Это большая честь быть награжденным международной наградой. Я всегда рад видеть флаг нашего государства на таком уровне. Я горжусь тем, что работаю учителем в Украине", – написал победитель у себя в Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2485026714975301&id=100004039910203

В 2018 году Жук выиграл Global Teacher Prize Ukraine, а также получил звание "Заслуженный учитель Украины". По оценкам мировой комиссии этой же премии, в 2019 его включили в 50 лучших учителей мира.

Контекст:

Премия Global Teacher Prize в размере $1 млн ежегодно с 2014 года присуждается фондом Varkey Foundation учителю, который внес выдающийся вклад в свою профессию. В ее жюри входит около 150 человек. Цель премии – повышение престижа учительской профессии.

В 2019 году награду получил учитель естественных наук из Кении Питер Табичи, в 2020 – учитель индийской деревенской школы Ранжитсинх Дисейл.

Теги: Запорожье, премия, преподаватели, награда, Global Teacher Prize
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ей действительно за 50? Она потрясающе выглядит". Лопес показала фигуру и лицо крупным планом
"Ей действительно за 50? Она потрясающе выглядит". Лопес показала фигуру и лицо крупным планом
  "Такого в Украине никто не делал вообще!" Monatik презентовал клип на песню "С.О.В.А". Видео
  "Такого в Украине никто не делал вообще!" Monatik презентовал клип на песню "С.О.В.А". Видео
"Какая красивая", "Просто огнище. Все натурально". Тарзан показал голую женщину
"Какая красивая", "Просто огнище. Все натурально". Тарзан показал голую женщину
"Золотце в золоте". Потап прокомментировал "эротичные и женственные" фото Насти Каменских
"Золотце в золоте". Потап прокомментировал "эротичные и женственные" фото Насти Каменских
"Влажный голубец", "Балдеж", "Вам тут лет 20!" Леся Никитюк резко сменила имидж
"Влажный голубец", "Балдеж", "Вам тут лет 20!" Леся Никитюк резко сменила имидж
"Без диет и тренажеров". 57-летняя Лолита Милявская рассказала, как похудела
"Без диет и тренажеров". 57-летняя Лолита Милявская рассказала, как похудела
  Идеальный перекус. Диетическая шаурма за пять минут. Полезный рецепт от Глинской
  Идеальный перекус. Диетическая шаурма за пять минут. Полезный рецепт от Глинской
Минцифры отреагировало на жалобу Кати Осадчей о невозможности зарегистрировать ребенка через "Дію"
Минцифры отреагировало на жалобу Кати Осадчей о невозможности зарегистрировать ребенка через "Дію" G
  "Я скупаю цветы. Она, надеюсь, их не перепродает". Эллерт прокомментировал отношения с "любимой женщиной" Мишиной
  "Я скупаю цветы. Она, надеюсь, их не перепродает". Эллерт прокомментировал отношения с "любимой женщиной" Мишиной
  "Еще до совершеннолетия тут все ветераны". Вакарчук и "Один в каное" презентовали клип о Львове. Видео
  "Еще до совершеннолетия тут все ветераны". Вакарчук и "Один в каное" презентовали клип о Львове. Видео
  Современные книги для подростков. Топ-5
  Современные книги для подростков. Топ-5
  9 сентября: сенсационный дебют Элвиса Пресли на ТВ, день рождения Хью Гранта, смерть одного из братьев Уорнеров
  9 сентября: сенсационный дебют Элвиса Пресли на ТВ, день рождения Хью Гранта, смерть одного из братьев Уорнеров
  Участник "Танцев со звездами" Логай разбил ногой стену в тренировочном зале продюсера шоу
  Участник "Танцев со звездами" Логай разбил ногой стену в тренировочном зале продюсера шоу
"Какие магические слова надо произнести?" Катя Осадчая пожаловалась на "государство в смартфоне"
"Какие магические слова надо произнести?" Катя Осадчая пожаловалась на "государство в смартфоне"
  Пугачева приехала проститься со своим сценографом Красновым, который скончался в хосписе. Видео
  Пугачева приехала проститься со своим сценографом Красновым, который скончался в хосписе. Видео
"Восхищение". В сети обнародовали фото полностью обнаженной Астафьевой
"Восхищение". В сети обнародовали фото полностью обнаженной Астафьевой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
  В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
Осадчая и Горбунов рассекретили имя новорожденного сына
Осадчая и Горбунов рассекретили имя новорожденного сына
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре
Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре
Пловец Романчук рассказал, какие призовые получил от Украины за две свои олимпийские медали
Пловец Романчук рассказал, какие призовые получил от Украины за две свои олимпийские медали
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS