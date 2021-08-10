Быков: Я комфортно чувствую себя в качестве школьного учителя. В качестве писателя меня в любой момент могут запретить

"Престижнее называться поэтом. Но как-то я вполне комфортно чувствую себя в качестве школьного учителя. Потому что я очень мало завишу от издательской конъюнктуры. Зарабатываю я не книгами, а педагогикой, лекциями. И это, как говорил [русский поэт Борис] Пастернак, заработок чистый и верный. В качестве писателя меня в любой момент могут запретить. В качестве учителя – вряд ли. Учителя в большем дефиците, чем писатели", – сказал он.

В то же время Быков отметил, что очень хотел бы, чтобы его читали и помнили после смерти.

Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности. Читайте полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube