Быков: Я комфортно чувствую себя в качестве школьного учителя. В качестве писателя меня в любой момент могут запретить

"Престижнее называться поэтом. Но как-то я вполне комфортно чувствую себя в качестве школьного учителя. Потому что я очень мало завишу от издательской конъюнктуры. Зарабатываю я не книгами, а педагогикой, лекциями. И это, как говорил [русский поэт Борис] Пастернак, заработок чистый и верный. В качестве писателя меня в любой момент могут запретить. В качестве учителя – вряд ли. Учителя в большем дефиците, чем писатели", – сказал он.
В то же время Быков отметил, что очень хотел бы, чтобы его читали и помнили после смерти.
Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности. Читайте полный текст интервью
Быков родился в 1967 году в Москве. Стихи начал писать в шесть лет. Учился на факультете журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1987–1989 годах служил в армии.
С 1980-х печатается в СМИ. Как журналист и критик сотрудничал с "Собеседником", "Огоньком", "Столицей", "Новой газетой", Story и др. Кроме того, он был ведущим на радиостанциях "Юность", "Коммерсантъ FM", "Сити FM", "Эхо Москвы", участвовал в телепроектах на телеканалах "Дождь", "Ностальгия", ТВЦ и на "Пятом канале".
Совместно с актером Михаилом Ефремовым Быков издавал литературные видеовыпуски в рамках проектов "Гражданин поэт" и "Господин хороший".
Сейчас преподает литературу в московских школах.
Быков с 1991 года является членом Союза писателей России. Он выпустил десятки книг (романов, повестей, стихов, пьес, биографий и сказок). Лауреат многих литературных премий.
Критикует нынешнее руководство России, был членом координационного совета оппозиции.