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Быков: Я комфортно чувствую себя в качестве школьного учителя. В качестве писателя меня в любой момент могут запретить

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Быков: Учителя в большем дефиците, чем писатели
Быков: Учителя в большем дефиците, чем писатели
Фото: Дмитрий Львович Быков / Facebook

Русский писатель и поэт Дмитрий Быков зарабатывает в первую очередь не книгами, а педагогикой и лекциями. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, кем из своих многочисленных ипостасей – публициста, литературного критика, ведущего и т.д. – ощущает себя больше.

"Престижнее называться поэтом. Но как-то я вполне комфортно чувствую себя в качестве школьного учителя. Потому что я очень мало завишу от издательской конъюнктуры. Зарабатываю я не книгами, а педагогикой, лекциями. И это, как говорил [русский поэт Борис] Пастернак, заработок чистый и верный. В качестве писателя меня в любой момент могут запретить. В качестве учителя – вряд ли. Учителя в большем дефиците, чем писатели", – сказал он.

В то же время Быков отметил, что очень хотел бы, чтобы его читали и помнили после смерти.

Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Быков родился в 1967 году в Москве. Стихи начал писать в шесть лет. Учился на факультете журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1987–1989 годах служил в армии.

С 1980-х печатается в СМИ. Как журналист и критик сотрудничал с "Собеседником", "Огоньком", "Столицей", "Новой газетой", Story и др. Кроме того, он был ведущим на радиостанциях "Юность", "Коммерсантъ FM", "Сити FM", "Эхо Москвы", участвовал в телепроектах на телеканалах "Дождь", "Ностальгия", ТВЦ и на "Пятом канале".

Совместно с актером Михаилом Ефремовым Быков издавал литературные видеовыпуски в рамках проектов "Гражданин поэт" и "Господин хороший".

Сейчас преподает литературу в московских школах.

Быков с 1991 года является членом Союза писателей России. Он выпустил десятки книг (романов, повестей, стихов, пьес, биографий и сказок). Лауреат многих литературных премий.

Критикует нынешнее руководство России, был членом координационного совета оппозиции.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: литература, Дмитрий Быков, поэт, преподаватели, писатель
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