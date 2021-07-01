В Киеве состоится творческий вечер российского писателя Дмитрия Быкова

"Дмитрий Быков – поэт, публицист, писатель, феноменально талантливый человек с острым ощущением несовершенства окружающей среды. Он давно и искренне любит Киев, а киевляне – редкие возможности встречи с ним. Для всех, кто ценит его лирику и прозу, есть уникальная возможность послушать новые произведения в живом авторском исполнении. На вечере он будет читать стихи, которые считает главным в своем творчестве на сегодняшний день, говорить о жизни, отвечать на вопросы из зала. Как всегда – умно, глубоко и неожиданно", – рассказала Соболева.

Контекст: Творческий вечер состоится 25 июля в 18.00 в кинотеатре "Киевская Русь". Часть средств, вырученных от продажи билетов, будет адресно передана переселенцам из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, работающим в творческой сфере.