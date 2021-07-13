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Быков: Тайная оппозиционность в РФ растет, но Майдан – совершенно не русский формат

Быков: Русская оппозиция это огромный и мгновенно мобилизирующийся ресурс
Быков: Русская оппозиция – это огромный и мгновенно мобилизирующийся ресурс
Фото: depositphotos.com

Русский писатель и поэт Дмитрий Быков считает, что оппозиционные настроения в РФ растут. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Журналист спросил у Быкова, считает ли он, что после ареста российского оппозиционера Алексея Навального оппозиция в РФ "окончательно разгромлена". 

"Оппозиция не может быть разгромлена окончательно. Оппозиция – это явление духовное, интеллектуальное. Каким образом можно абсолютно ее заткнуть? Это надо не знаю как скомпрометировать писателя или интеллектуала, чтобы он навеки заткнулся и сказал: "Да, я складываю оружие и разоружаюсь перед партией". Это нужно какие-то огромные приложить усилия. Оппозиция в России существует по определению, она никогда не будет разгромлена", – убежден Быков.

По его мнению, большинство граждан России оппозиционны к власти. 

"Есть такое представление, что есть некий ядерный электорат [президента РФ Владимира] Путина и это такое молчаливое большинство. На самом деле молчаливое большинство в России – это всегда оппозиция. Это всегда будет так! Это люди, которые ждут, когда власть что-то не так сделает и они немедленно, в ту же секунду, переключатся. Только момент этого переключения никогда не может быть предсказан с достаточной четкостью, но он несомненно будет. Это, помните, как у [мэра Москвы Юрия] Лужкова: за день до отставки 80% поддержки, через день после отставки – 8% поддержки... Это русское молчаливое большинство, которое никогда ни за кого, которое всегда выжидательно, которое активизируется, если угодно, ионизируется в какой-то момент", – сказал поэт.

При этом Быков считает, что совсем неважно, выходит ли российская оппозиция на протесты. 

"Русская оппозиция на самом деле – это огромный и, кстати говоря, мгновенно мобилизирующийся ресурс, как мы это видели, скажем, на рубеже 2011–2012 годов. Куда эти люди потом делись? Никуда не делись. Они по-прежнему молчаливо оппозиционны. А выходят они на улицы или не выходят... Мне кажется, оппозиция, которая не выходит на улицы, даже более опасна, потому что ее социологически никак не замеряешь. Она непредсказуема. То есть русская оппозиция не то что не разгромлена, она, наоборот, как говорил покойный [министр иностранных дел Российской империи в 1856–1882 годах Александр] Горчаков, сосредотачивается", – считает Быков. 

Поэт убежден, что в России  невозможны революции, как в Украине.

"Майдан – это совершенно не русский формат. Майдана никогда не будет и, может быть, Майдан и не нужен... Есть разный формат. Есть "русский бунт, бессмысленный и беспощадный", чего боже упаси, есть бархатная революция и довольно стремительный в таких случаях переворот сверху, есть разные формы гражданского неповиновения (они тоже довольно эффективны)... В какой форме это произойдет в ближайшее время и в какое время произойдет – этого никто вам никогда не скажет. Может быть, это и к лучшему, что в каждой стране своя форма национального несогласия. И как это будет развиваться [в России], я не знаю. Я вообще в таких случаях никогда прогнозов не даю. Я вижу вектор, а не масштаб. Вектор очевиден – оппозиционность тайная, условно говоря, скрытая теплота патриотизма, растет. Юмор и скепсис в отношении всех институтов власти растет стремительно. Отношение к парламенту и парламентаризму, что очень грустно, на самом деле становится откровенно издевательским. А что будет – этого я не знаю. Мое дело – чтобы я все правильно делал, а как будет делать большинство – меня, честно говоря, занимает очень мало", – сказал Быков. 

Интервью с Быковым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00 

Контекст:

По данным опроса "Левада-центра", который провели в мае 2021 года в России, менее трети россиян считают вероятными какие-либо протесты в своем городе. 28% опрошенных ответили, что возможны протесты с политическими требованиями, 30% – протесты против снижения уровня жизни. Социологи отметили, что это заметно ниже, чем в январе, когда 43% россиян называли возможными протесты с политическими требованиями, а 45%  протесты с экономическими требованиями.

Последние массовые акции протеста в РФ состоялись в январе, феврале и апреле. Они были связаны с задержанием и арестом Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии, и давлением на членов его команды. В акциях приняли участие десятки тысяч людей по всей России. По данным "ОВД-Инфо", 23 января задержали более 4000 протестующих, 31 января – более 5500, 2 февраля – более 1400 человек. На последней акции, которая прошла 21 апреля, по информации "ОВД-Инфо", было около 1800 задержанных. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, оппозиция, Алексей Навальный, протесты, Дмитрий Быков
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