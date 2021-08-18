Каждого учителя к 2024 году обеспечат персональным компьютером – Минобразования Украины

На сегодняшний день уже объявлены тендеры на почти 49 тыс. ноутбуков, всего в этом году планируется закупить их почти 65 тыс.
По состоянию на 18 августа в 21 области и трех районных госадминистрациях Киева собирают тендерные предложения. Приобретенные ноутбуки закрепят за учебными кабинетами учреждений общего среднего образования и будут использоваться исключительно для организации образовательного процесса, говорится в сообщении.
Всего, по данным Института образовательной аналитики, в образовательном процессе используется около 232 тыс. персональных компьютеров.
Правительство Украины в апреле этого года утвердило порядок распределения между местными бюджетами средств для борьбы с эпидемией коронавируса. В госбюджете-2021 предусмотрели дополнительное финансирование в размере 1 млрд грн на борьбу с COVID-19 и его последствиями во время образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования.
В частности, на обеспечение ноутбуками учителей в госбюджете в этом году предусмотрено 980 млн грн. Компьютеры закупят для 24 областей и Киева, процесс можно отслеживать с помощью дашборда.