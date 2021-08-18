Каждого учителя к 2024 году обеспечат персональным компьютером – Минобразования Украины

В госбюджете предусмотрели 980 млн грн на покупку ноутбуков для учителей Фото: pixabay.com

На сегодняшний день уже объявлены тендеры на почти 49 тыс. ноутбуков, всего в этом году планируется закупить их почти 65 тыс.

По состоянию на 18 августа в 21 области и трех районных госадминистрациях Киева собирают тендерные предложения. Приобретенные ноутбуки закрепят за учебными кабинетами учреждений общего среднего образования и будут использоваться исключительно для организации образовательного процесса, говорится в сообщении.

Всего, по данным Института образовательной аналитики, в образовательном процессе используется около 232 тыс. персональных компьютеров.