Обновление Windows 10 привело к сбоям в работе принтеров

Люди, установившие обновление, обнаружили, что соединение с принтером перестало работать. Аналогичная проблема уже возникала весной этого года после обновления Windows 10.

Издание отметило, что компьютеры перестали подключаться к принтерам, в частности, к нескольким моделям принтеров компании Zebra.

Microsoft признала проблему и заявила, что ее можно решить путем отката обновления или переустановки подключения принтера от имени администратора.

Zebra также признала проблему и сообщила в комментарии The Verge, что Microsoft выпустит в ближайшие несколько дней обновление, которое устранит проблему.