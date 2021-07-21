В Минобразования Украины назвали самые популярные специальности и вузы 2021 года

В 2021 году создали на 3% больше электронных кабинетов и подали на 18% больше электронных заявлений, чем за аналогичный период 2020 года. В МОН объяснили это тем, что в этом году количество выпускников школ больше на 4,8%, чем в прошлом году.
Будущие бакалавры на основе полного общего среднего образования выбрали такие специальности:
- Филология – 59 202.
- Право – 58 824.
- Менеджмент – 49 929.
- Компьютерные науки – 47 172.
- Среднее образование – 34 993.
- Журналистика – 34 726.
- Инженерия программного обеспечения – 33 676.
- Психология – 31 362.
- Маркетинг – 28 847.
- Экономика – 28 128.
В топ-10 вузов по количеству поданных заявлений вошли:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 38 878.
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 36 039.
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 33 038.
- Национальный авиационный университет – 27 779.
- Национальный университет "Львовская политехника" – 27 696.
- Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – 24 927.
- Киевский национальный торгово-экономический университет – 24 103.
- Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" – 18 994.
- Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова – 15 377.
- Киевский университет имени Бориса Гринченко – 14 445.
В то же время на основе диплома младшего специалиста, младшего бакалавра, профессионального младшего бакалавра создано 40 329 электронных кабинетов и подано 78 588 заявлений.