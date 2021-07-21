В Минобразования Украины назвали самые популярные специальности и вузы 2021 года

В 2021 году создали на 3% больше электронных кабинетов и подали на 18% больше электронных заявлений, чем за аналогичный период 2020 года. В МОН объяснили это тем, что в этом году количество выпускников школ больше на 4,8%, чем в прошлом году.

Будущие бакалавры на основе полного общего среднего образования выбрали такие специальности:

Филология – 59 202.

Право – 58 824.

Менеджмент – 49 929.

Компьютерные науки – 47 172.

Среднее образование – 34 993.

Журналистика – 34 726.

Инженерия программного обеспечения – 33 676.

Психология – 31 362.

Маркетинг – 28 847.

Экономика – 28 128.

В топ-10 вузов по количеству поданных заявлений вошли:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 38 878.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 36 039.

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 33 038.

Национальный авиационный университет – 27 779.

Национальный университет "Львовская политехника" – 27 696.

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – 24 927.

Киевский национальный торгово-экономический университет – 24 103.

Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" – 18 994.

Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова – 15 377.

Киевский университет имени Бориса Гринченко – 14 445.

В то же время на основе диплома младшего специалиста, младшего бакалавра, профессионального младшего бакалавра создано 40 329 электронных кабинетов и подано 78 588 заявлений.