Доцента "Львовской политехники" обвинили в использовании порно для тестов. Вуз пообещал провести проверку

Преподаватель Национального университета "Львовская политехника" Дмитрий Зербино, комментируя обвинения в использовании изображений обнаженных женщин при тестировании, заявил, что это "японская методика обучения".

Во "Львовской политехнике" пообещали провести проверку в связи с обвинениями в адрес доцента Зербино Фото: Львівська політехніка / Facebook

Студенты первого курса Института компьютерных наук Национального университета "Львовская политехника" проходили тестирование, в котором после ответа на вопрос появлялись изображения обнаженных женщин. Об этом телеканалу hromadske сообщила выпускница вуза Наталья Киндратив. Пост похожего содержания она также разместила на своей странице в Facebook.

"Представьте себе: вы первокурсник, делаете контрольную по дискретной математике с помощью программы, которую для этого разработал преподаватель. И вот после ответа на каждый (!) вопрос на экране появляется порнографические изображения. Преподаватель утверждает, что "такая методика разработана в Японии, человек должен учиться с удовольствием... Люди получают удовольствие от разных вещей", – написала она.

По словам Киндратив, о такой методике обучения "знает большая часть студентов Львова".

Речь идет о доценте кафедры автоматизированных систем управления Дмитрии Зербино.

Телеканал hromadske отмечает, что располагает видеозаписями контрольных, в которых демонстрировались порнографические изображения. Фрагменты такого тестирования также опубликовал пользователь Михаил Сало в комментариях под постом Киндратив.

На записи онлайн-занятия со студентами, опубликованной изданием Zaxid.net в YouTube, Зербино называет использование изображений "релаксирующим". Преподаватель считает, что его действия нельзя назвать распространением порнографии. "Я вам те картинки не выдавал. Я вам просто их показал, чтобы вы отвлеклись от контрольной. Вы их не копировали", – сказал Зербино одному из студентов на замечание, что распространение подобного контента запрещено законодательством.

ВИДЕО

Видео: ZAXID.NET / YouTube

В комментариях под постом Киндратив и видеозаписью, опубликованной ZIK, некоторые пользователи выступили в защиту Зербино.

"Там никогда не было именно порнографических материалов. И можно было выбрать, с какими картинками (или вообще без них) проходить тест. Дмитрий [Зербино] – прекрасный преподаватель и человек", – написал Алексей Пакиж.

Пользователь Станислав Скараняк, который, по его словам, учился у Зербино, считает использование этих изображений шуткой.

"Скажу так: предмет сложный, сам язык программирования (графический), который он преподает, не для каждого, и вообще он единственный, кто это преподает. [...] Ни о каком порно речь не идет, просто фотографии эротического плана – вот и все. Раздули так, будто шуток не понимаете. Тест был такой сложный, и, чтобы увидеть тот сюрприз, надо было действительно выучить вопрос", – отметил он.

Пресс-секретарь "Львовской политехники" Наталья Павлишин в комментарии Zaxid.net заявила о создании рабочей группы, которая "работает над изучением и анализом содержания учебных дисциплин этого преподавателя". "Ситуация требует профессионального изучения. О результатах сообщим", – пообещала Павлишин.