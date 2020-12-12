ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Доцента "Львовской политехники" обвинили в использовании порно для тестов. Вуз пообещал провести проверку

Преподаватель Национального университета "Львовская политехника" Дмитрий Зербино, комментируя обвинения в использовании изображений обнаженных женщин при тестировании, заявил, что это "японская методика обучения".

 
|
Во "Львовской политехнике" пообещали провести проверку в связи с обвинениями в адрес доцента Зербино
Во "Львовской политехнике" пообещали провести проверку в связи с обвинениями в адрес доцента Зербино
Фото: Львівська політехніка / Facebook

Студенты первого курса Института компьютерных наук Национального университета "Львовская политехника" проходили тестирование, в котором после ответа на вопрос появлялись изображения обнаженных женщин. Об этом телеканалу hromadske сообщила выпускница вуза Наталья Киндратив. Пост похожего содержания она также разместила на своей странице в Facebook.

"Представьте себе: вы первокурсник, делаете контрольную по дискретной математике с помощью программы, которую для этого разработал преподаватель. И вот после ответа на каждый (!) вопрос на экране появляется порнографические изображения. Преподаватель утверждает, что "такая методика разработана в Японии, человек должен учиться с удовольствием... Люди получают удовольствие от разных вещей", – написала она.

По словам Киндратив, о такой методике обучения "знает большая часть студентов Львова".

Речь идет о доценте кафедры автоматизированных систем управления Дмитрии Зербино.

https://www.facebook.com/natalia.kindrativ.9/posts/1820762108081802

Телеканал hromadske отмечает, что располагает видеозаписями контрольных, в которых демонстрировались порнографические изображения. Фрагменты такого тестирования также опубликовал пользователь Михаил Сало в комментариях под постом Киндратив.

На записи онлайн-занятия со студентами, опубликованной изданием Zaxid.net в YouTube, Зербино называет использование изображений "релаксирующим". Преподаватель считает, что его действия нельзя назвать распространением порнографии. "Я вам те картинки не выдавал. Я вам просто их показал, чтобы вы отвлеклись от контрольной. Вы их не копировали", – сказал Зербино одному из студентов на замечание, что распространение подобного контента запрещено законодательством.

ВИДЕО
Видео: ZAXID.NET / YouTube

В комментариях под постом Киндратив и видеозаписью, опубликованной ZIK, некоторые пользователи выступили в защиту Зербино.

"Там никогда не было именно порнографических материалов. И можно было выбрать, с какими картинками (или вообще без них) проходить тест. Дмитрий [Зербино] – прекрасный преподаватель и человек", – написал Алексей Пакиж.

Пользователь Станислав Скараняк, который, по его словам, учился у Зербино, считает использование этих изображений шуткой.

"Скажу так: предмет сложный, сам язык программирования (графический), который он преподает, не для каждого, и вообще он единственный, кто это преподает. [...] Ни о каком порно речь не идет, просто фотографии эротического плана – вот и все. Раздули так, будто шуток не понимаете. Тест был такой сложный, и, чтобы увидеть тот сюрприз, надо было действительно выучить вопрос", – отметил он.

Пресс-секретарь "Львовской политехники" Наталья Павлишин в комментарии Zaxid.net заявила о создании рабочей группы, которая "работает над изучением и анализом содержания учебных дисциплин этого преподавателя". "Ситуация требует профессионального изучения. О результатах сообщим", – пообещала Павлишин.

Теги: Львов, порнография, математика, тестирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чем больше детей – тем стройнее мама". Жена Решетника спустя 12 дней после третьих родов восхитила стройной фигурой
"Чем больше детей – тем стройнее мама". Жена Решетника спустя 12 дней после третьих родов восхитила стройной фигурой
  Undiscovered Animal. Экс-Зианджа презентовала авторскую композицию. Аудио
  Undiscovered Animal. Экс-Зианджа презентовала авторскую композицию. Аудио
  Санина: Уколы – ок, если они аккуратные и помогают избавиться от явных морщин
  Санина: Уколы – ок, если они аккуратные и помогают избавиться от явных морщин
  "Если людям все good, то какие вопросы к Дорофеевой?" Фронтмен "ДахаБраха" Галаневич прокомментировал съемки клипа певицы на аллее Героев Небесной сотни
  "Если людям все good, то какие вопросы к Дорофеевой?" Фронтмен "ДахаБраха" Галаневич прокомментировал съемки клипа певицы на аллее Героев Небесной сотни
Гайтана в белой блузке и черном корсете сыграла в шахматы
Гайтана в белой блузке и черном корсете сыграла в шахматы
Российский продюсер Дробыш: Могу ли я представить Пьеху голым и прыгающим? А Шнур прыгал и допрыгался до Госдумы
Российский продюсер Дробыш: Могу ли я представить Пьеху голым и прыгающим? А Шнур прыгал и допрыгался до Госдумы
Monatik показал, как скользит по заледенелому спуску
Monatik показал, как скользит по заледенелому спуску
"Сходились, расходились". Мозговая рассказала, когда познакомилась с отцом своей младшей дочери
"Сходились, расходились". Мозговая рассказала, когда познакомилась с отцом своей младшей дочери
Принц Гарри удивил участников онлайн-конференции, неожиданно подключившись к разговору. Видео
Принц Гарри удивил участников онлайн-конференции, неожиданно подключившись к разговору. Видео
"Без смехуечков. Сжимай ее, сжимай". Трегубова показала, как проходили съемки эротической сцены для клипа российской группы "Ленинград"
"Без смехуечков. Сжимай ее, сжимай". Трегубова показала, как проходили съемки эротической сцены для клипа российской группы "Ленинград"
  "Очень много произошло осмыслений". Пивоваров назвал себя однолюбом и заявил о намерении создать семью
  "Очень много произошло осмыслений". Пивоваров назвал себя однолюбом и заявил о намерении создать семью
Никитюк в мини показала вид сзади
Никитюк в мини показала вид сзади
"На Гузееву похожа". Каминская показала, как выглядит в представлении своих "поклонниц"
"На Гузееву похожа". Каминская показала, как выглядит в представлении своих "поклонниц"
  "Какая была, такая и есть". Педан рассказал, как относится к Фреймут
  "Какая была, такая и есть". Педан рассказал, как относится к Фреймут
  "Очень простой и быстрый рецепт". Как приготовить маковые панкейки с малиной от победительницы "МастерШеф" Глинской
  "Очень простой и быстрый рецепт". Как приготовить маковые панкейки с малиной от победительницы "МастерШеф" Глинской
Звезда "Пятого элемента" найден мертвым в своей квартире в Лос-Анджелесе
Звезда "Пятого элемента" найден мертвым в своей квартире в Лос-Анджелесе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Жалею, что не поговорил с тобой дольше в тот день". Кошевой опубликовал трогательный пост о покойном отце
"Жалею, что не поговорил с тобой дольше в тот день". Кошевой опубликовал трогательный пост о покойном отце
"Петросян превзошел сам себя". Пасынок Джигарханяна оскорбил юмориста после заявления о сгнившем в постели актере
"Петросян превзошел сам себя". Пасынок Джигарханяна оскорбил юмориста после заявления о сгнившем в постели актере
"Делается беспонтово, а звучит благородно". Украинский кулинарный эксперт рассказал, как приготовить фриттату
"Делается беспонтово, а звучит благородно". Украинский кулинарный эксперт рассказал, как приготовить фриттату
"Девчата все скромные, нарядные". Галкин показал своих подруг из прошлого
"Девчата все скромные, нарядные". Галкин показал своих подруг из прошлого
"Несколько раз я хотела все бросить и вернуться". Пережившая измену Королева рассказала правду о своем побеге из Москвы
"Несколько раз я хотела все бросить и вернуться". Пережившая измену Королева рассказала правду о своем побеге из Москвы
"Крылья это не рога, Юра!". В Instagram обсуждают странный снимок мужа Осадчей
"Крылья – это не рога, Юра!". В Instagram обсуждают странный снимок мужа Осадчей
  "Какая была, такая и есть". Педан рассказал, как относится к Фреймут
"Какая была, такая и есть". Педан рассказал, как относится к Фреймут
"Красивая и счастливая", "Шикарный образ". Мейхер восхитила поклонников дефиле в платье с оголенной спиной
"Красивая и счастливая", "Шикарный образ". Мейхер восхитила поклонников дефиле в платье с оголенной спиной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS