Победителем Global Teacher Prize Ukraine 2020 стал учитель истории из Тернопольской области

За главный приз Global Teacher Prize Ukraine 2020 – 250 тыс. грн и поездку на Global Education & Skills Forum в Дубай – соревновались 10 финалистов.

Учитель истории из города Залещики Тернопольской области Василий Дякив стал победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2020. Об этом сообщил 3 октября "Укрінформ".

За главный приз – 250 тыс. грн и поездку на Global Education & Skills Forum в Дубай – соревновались 10 финалистов. Их члены жюри премии выбрали из почти 3 тыс. участников, сообщило агентство.

Украинских учителей отметили в нескольких специальных номинациях. В номинации "Выбор украинцев" победил Андрей Олейник из Каменского, который в качестве приза получил образовательное путешествие в одну из зарубежных стран. "Выдающимся учителем химии" стала Наталья Зима из Хмельницкого, она получила денежное вознаграждение в 100 тыс. грн.

Global Teacher Prize Ukraine – ежегодная национальная премия для учителей – агентов образовательных изменений, которая была учреждена в 2017 году. Премия призвана отметить достижения учителя не только в отношении своих учеников, но и в отношении общества и подчеркнуть важность педагогов в Украине.