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В украинский учебник случайно попал мем с Киану Ривзом

Канадский актер Киану Ривз оказался на знаменитой фотографии "Обед на небоскребе" 1932 года.

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Пользователи соцсетей заметили, что в украинский учебник попала фотожаба с Киану Ривзом
Пользователи соцсетей заметили, что в украинский учебник попала фотожаба с Киану Ривзом
Фото: тремба / Twitter

В украинском учебнике по всемирной истории для учащихся 10-х классов нашли фотографию с канадским актером Киану Ривзом. Первым об этом 3 февраля сообщил пользователь Twitter под ником "тремба".

Изображение актера прифотошопили к снимку "Обед на небоскребе" 1932 года. На изображении Киану Ривз обедает вместе со строителями. Найти эту фотографию можно на 25-й странице онлайн-версии учебника.

Фотографию "Обед на небоскребе" сделал неизвестный фотограф во время строительства "RCA Buildings", являющегося частью Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. На фотографии запечатлены 11 рабочих, которые читают газеты, некоторые едят, сидя на балке на уровне 69-го этажа на высоте более 200 метров.

Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

В 2001 году спустя неделю после теракта 11 сентября, американский скульптор итальянского происхождения Серджо Фурнари воспроизвел фотографию в скульптуре, назвав ее Lunchtime on a Skyscraper — A Tribute to America’s Heroes. Она выставлялась как вдохновляющий символ для рабочих, разгребавших завалы на месте Всемирного торгового центра.

Теги: образование, история, актер, Киану Ривз
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