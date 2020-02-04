В украинский учебник случайно попал мем с Киану Ривзом

Канадский актер Киану Ривз оказался на знаменитой фотографии "Обед на небоскребе" 1932 года.

Пользователи соцсетей заметили, что в украинский учебник попала фотожаба с Киану Ривзом Фото: тремба / Twitter

В украинском учебнике по всемирной истории для учащихся 10-х классов нашли фотографию с канадским актером Киану Ривзом. Первым об этом 3 февраля сообщил пользователь Twitter под ником "тремба".

Изображение актера прифотошопили к снимку "Обед на небоскребе" 1932 года. На изображении Киану Ривз обедает вместе со строителями. Найти эту фотографию можно на 25-й странице онлайн-версии учебника.

аааааааааа в украинский учебник по всемирной истории случайно засунули фотожабу с киану ривзом ахахахахахахахх pic.twitter.com/cI9cPja59A — тремба (@jigsawdeaad) February 3, 2020

Фотографию "Обед на небоскребе" сделал неизвестный фотограф во время строительства "RCA Buildings", являющегося частью Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. На фотографии запечатлены 11 рабочих, которые читают газеты, некоторые едят, сидя на балке на уровне 69-го этажа на высоте более 200 метров.

Фото: wikipedia.org

В 2001 году спустя неделю после теракта 11 сентября, американский скульптор итальянского происхождения Серджо Фурнари воспроизвел фотографию в скульптуре, назвав ее Lunchtime on a Skyscraper — A Tribute to America’s Heroes. Она выставлялась как вдохновляющий символ для рабочих, разгребавших завалы на месте Всемирного торгового центра.