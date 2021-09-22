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Рада приняла закон о противодействии антисемитизму в Украине. В "Голосе" назвали документ "информационной операцией РФ"

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В первом чтении Рада приняла этот документ в начале июня
В первом чтении Рада приняла этот документ в начале июня
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5109 о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине. "За" проголосовали 283 народных депутата, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В первом чтении Рада приняла этот документ 3 июня этого года. Документ определяет понятие антисемитизма и предусматривает ответственность за нарушение законодательства об антисемитизме.

В тексте законопроекта сказано, что проявлениями антисемитизма являются призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинение вреда, высказывание ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения, отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост), изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания.

К проявлениям антисемитизма законопроект относит умышленное повреждение, разрушение или осквернение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов), мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков, посвященных евреям, по мотивам антисемитизма.

За нарушения норм законопроекта предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. В нем прописано возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных в результате антисемитизма и его проявлений.

Перед голосованием за законопроект нардепы подали ряд поправок к нему. В частности, нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская назвала документ "классической информационной операцией России".

"Давайте сделаем законопроект более комплексным, доработаем совместно предложения, которые касаются украинцев. А случаев дискриминации украинцев намного больше, чем антисемитизма в Украине", – сообщила она.

Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович сказал, что принятый законопроект повлияет на международный имидж Украины.

"Текст документа противоречит статье 24 Конституции Украины, которая запрещает привилегии и ограничения по национальному признаку. И 161-й статье Уголовного кодекса", – отметил он.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября этого года во время выступления в Музее Холокоста в Вашингтоне сказал, что сторонники идей нацизма, ксенофобии и неравенства не играют никакой роли в Украине.

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое опубликовано 31 мая, Зеленский заявил, что является ответом на вопрос об антисемитизме в Украине. По его словам, это явление в стране сейчас "на самом низком уровне". 

В результате Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами, в 30–40-х годах прошлого года в Европе погибло около 6 млн человек – почти треть от общего числа евреев в мире накануне Второй мировой войны. В Украине жертвами Холокоста стали около 500 тыс. евреев.

Теги: Верховная Рада, преследования, Холокост, нацизм, Владимир Вятрович, антисемитизм, ксенофобия, дискриминация, Владимир Зеленский, украинцы, ущерб, ограничения, Соломия Бобровская
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