Рада приняла закон о противодействии антисемитизму в Украине. В "Голосе" назвали документ "информационной операцией РФ"

В первом чтении Рада приняла этот документ в начале июня Фото: depositphotos.com

В первом чтении Рада приняла этот документ 3 июня этого года. Документ определяет понятие антисемитизма и предусматривает ответственность за нарушение законодательства об антисемитизме.

В тексте законопроекта сказано, что проявлениями антисемитизма являются призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинение вреда, высказывание ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения, отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост), изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания.

К проявлениям антисемитизма законопроект относит умышленное повреждение, разрушение или осквернение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов), мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков, посвященных евреям, по мотивам антисемитизма.

За нарушения норм законопроекта предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. В нем прописано возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных в результате антисемитизма и его проявлений.

Перед голосованием за законопроект нардепы подали ряд поправок к нему. В частности, нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская назвала документ "классической информационной операцией России".

"Давайте сделаем законопроект более комплексным, доработаем совместно предложения, которые касаются украинцев. А случаев дискриминации украинцев намного больше, чем антисемитизма в Украине", – сообщила она.

Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович сказал, что принятый законопроект повлияет на международный имидж Украины.

"Текст документа противоречит статье 24 Конституции Украины, которая запрещает привилегии и ограничения по национальному признаку. И 161-й статье Уголовного кодекса", – отметил он.