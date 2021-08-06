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"Мы же вас не в Бабий Яр переселяем". Экс-нардеп Гайсинский заявил об антисемитских высказываниях директора Конча-Заспы

Юрий Гайсинский: Очевидно, что Гурину не дает покоя только мое и покойного Геннадия Кернеса еврейское происхождение
Юрий Гайсинский: Очевидно, что Гурину не дает покоя только мое и покойного Геннадия Кернеса еврейское происхождение
Фото: Юрий Гайсинский / Facebook

Директор дома отдыха "Конча-Заспа" государственного управления делами Александр Гурин при обсуждении выселения с государственных дач их сегодняшних жителей заявил, что их переселяют "не в Бабий Яр", а потом сказал, что это была шутка. Об этом 5 августа написал в своем Facebook экс-нардеп, бывший первый заместитель генерального прокурора, экс-прокурор Киева и Киевской области Юрий Гайсинский.

Он опубликовал свое письмо по этому поводу в адрес нардепа Мустафы Джемилева.

"Я, Гайсинский Юрий Александрович, прочитал в интернете ваш комментарий с негативной оценкой антисемитизма. Мне хорошо известна ваша правозащитная деятельность, и о ксенофобии вы знаете больше других. Я расскажу об истории, которую вы упоминаете, так как стал ее свидетелем. Последние 10 лет я проживаю в доме на территории комплекса строений дома отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами", – написал Гайсинский.

Политик сообщил, что в 2002 году подписал с домом отдыха договор аренды старого деревянного финского домика, в котором никто не жил из-за его ветхости, с правом его реконструкции и переустройства за свой счет, срок аренды – 25 лет.

"Строительные работы продолжались почти 10 лет и были выполнены исключительно за мой счет по проекту, утвержденному ГУД. 7 ноября 2012 года администрацией ДО дом был принят в эксплуатацию без замечаний. За время строительства и проживания в этом доме я не нарушал требований закона и условий договора. Такие нарушения были допущены чиновниками ДО и ГУД, в связи с чем этот спор может быть урегулирован в судебном порядке. Поэтому правовую часть конфликта не привожу", – описал он предысторию конфликта.

Гайсинский сообщил, что весной этого года к нему приходили сотрудники дома отдыха, сам Гурин и специалист из БТИ, они осматривали и фотографировали здание, в том числе внутри. 

"В четвертый раз Гурин сообщил, что ко мне пришлет комиссию для "обследования". Я ответил, что следить за моей частной жизнью можно только в рамках закона, который запрещает издевательство над людьми. В мае Гурин встретился со мной в очередной раз. Это было сразу после оглашения по ТВ списка СНБО из 20 человек, которые подлежали выселению в первую очередь. Критерии отбора "лишенцев" или "пораженцев в правах" названы не были. Мне стало не по себе: так выселяли из домов только большевики и нацисты. В разговоре со мной Гурин предложил мне выселиться добровольно. Я отказался, объяснив, что не нарушал требований закона и условий договора", – отметил он.

По словам автора, Гурин не называл оснований для выселения, но отмечал, что договор аренды будет досрочно расторгнут и все будут выселены.

"Я сказал Гурину, что это большевизм, что Украина покончила с коммунистическим злом еще в 1991 году. Однако мои аргументы не произвели впечатления. В конце разговора я спросил у Гурина, как они собираются выселять пожилых людей, например Ефима Звягильского, которому уже 88 лет. Гурин ответил: "Мы же вас не в Бабий Яр переселяем". Я онемел. Увидев мое состояние, Гурин стал говорить, что это была "шутка". Чувствовал я себя отвратительно. Мое состояние от слов Гурина усугубилось информацией, полученной в начале мая от смотрителя еврейского кладбища в Полтаве, о том, что разбит надмогильный памятник моей матери. Больше Гурина я не видел", – отметил Гайсинский.

11 июня он получил от Гурина по электронной почте проект соглашения, из которого следует, что Гайсинский по своей инициативе досрочно расторгает договор аренды, но отвечать на это письмо не стал.

"В июле почти все украинские СМИ опубликовали новости, которые начинались с меня как "тестя Геннадия Кернеса" (ныне покойный мэр Харькова, был гражданским мужем дочери Гайсинского. – "ГОРДОН"). Именно я был назван первым, кто отказывается выселяться из дома. Во всех публикациях СМИ назвали автором этих новостей Гурина. Каких-либо данных моей собственной – прежде всего профессиональной и политической – биографии Гурин не назвал. Очевидно, Гурину не дает покоя только мое и покойного Геннадия Кернеса еврейское происхождение. Неужели единственным спикером новостей для СМИ может быть человек, страдающий скрытым или открытым пороком антисемитизма?!" – возмутился политик.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1183392328826887&id=100014683938601

Контекст:

14 мая президент Владимир Зеленский заявлял, что поручил провести полный аудитземель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что аудиту подлежат 71 дом в Конча-Заспе и 32 дома в Пуще-Водице.

4 июня Данилов озвучил список из 20 человек, которые должны оставить государственные дачи. В него вошел в том числе и Гайсинский. В СНБО критерии выбора именно этих 20 человек из примерно 200 проживающих в Конча-Заспе не назвали.

Жильцы настаивают, что не нарушали условий аренды, и 10 из них уже подали иски в суд. Съехали с арендных домов базы Конча-Заспа только трое, в частности, и экс-генеральный прокурор Святослав Пискун, пишет Depo.ua. Его Гурин обвинял в краже розеток, что оказалось клеветой со стороны директора базы, так как розетки нашлись в доме, отмечало издание.

Теги: аренда, антисемитизм, ксенофобия, Государственное управление делами, Бабий Яр, Конча-Заспа, дом, Юрий Гайсинский
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