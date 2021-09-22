ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский встретился с главой Microsoft

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский пригласил Смита посетить Украину
Зеленский пригласил Смита посетить Украину
Фото: president.gov.ua

В Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом корпорации Microsoft Брэдом Смитом. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Зеленский рассказал Смиту о внедрении цифровизации и перспективах развития национального рынка IТ в стране. Он заявил, что в Украине создается "один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний", сообщают в Офисе президента.

Собеседники обсудили пути углубления сотрудничества с корпорацией Microsoft и реализации совместных проектов.

"Мы заинтересованы в дальнейшем расширении присутствия корпорации Microsoft в Украине и углублении сотрудничества в контексте цифровой трансформации нашей страны", – подчеркнул Зеленский.

Они обсудили привлечение компании Microsoft к разработке системы электронного голосования на выборах и продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта, а также возможное сотрудничество в сфере разработки антикоррупционных программ для органов государственной власти в Украине, противодействия дезинформации и кибербезопасности.

Особое внимание в ходе встречи было уделено построению инфраструктуры для облачных сервисов в стране. "Мы строим цифровое государство, и нам очень важно, чтобы данные украинцев хранились на облачных сервисах на территории Украины", – отметил президент.

Глава государства предложил рассмотреть возможности для создания инфраструктуры дата-центра облачной платформы Microsoft Azure в Украине.

Зеленский также пригласил президента корпорации Microsoft посетить Украину.

Контекст:

15 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом "Об особенностях предоставления электронных публичных услуг", который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг.

В Минцифры заявляли, что до 2024 года планируют оцифровать 100% услуг. 

Зеленский называл цифровизацию одной из основных реформ, которые реализуются в Украине"В цифровизации мы будем первыми в мире, точно будем. Мы и сегодня уже в тройке первых в Европе, в некоторых направлениях первые", – говорил он в августе.

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров считает, что цифровизация поможет в борьбе с коррупцией и прибавит Украине 10–12% ВВП.

Теги: Microsoft, реформы, технологии, Владимир Зеленский, кибербезопасность, диджитализация, сотрудничество, Брэд Смит
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сережа поймет, даже не сомневайся", "Получается, продала дочку". В сети обсуждают признание Наташи Королевой о существовании дочери
"Сережа поймет, даже не сомневайся", "Получается, продала дочку". В сети обсуждают признание Наташи Королевой о существовании дочери
Ленивые вареники. Классический рецепт
Ленивые вареники. Классический рецепт
Королевский эксперт рассказала, когда может состояться встреча Елизаветы II с родившейся в США дочерью принца Гарри
Королевский эксперт рассказала, когда может состояться встреча Елизаветы II с родившейся в США дочерью принца Гарри
"Ослепительная и ласковая". Новая "Холостячка" Злата Огневич снялась без бюстгальтера
"Ослепительная и ласковая". Новая "Холостячка" Злата Огневич снялась без бюстгальтера
"Обалденная грудь", "Какая сексуальная". Анастасия Приходько позировала голой перед камерой
"Обалденная грудь", "Какая сексуальная". Анастасия Приходько позировала голой перед камерой
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
"Когда денег много, то и праздник хороший". Пугачева публично высказалась о фирме, которая организовала праздник для ее восьмилетних детей
"Когда денег много, то и праздник хороший". Пугачева публично высказалась о фирме, которая организовала праздник для ее восьмилетних детей
"Впечатление двоякое". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева заявила о несправедливости к некоторым участникам нового сезона
"Впечатление двоякое". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева заявила о несправедливости к некоторым участникам нового сезона
  "Это ад. Я в таком аду жила". Гузеева призналась, что ради карьеры терпела домогательства режиссеров
  "Это ад. Я в таком аду жила". Гузеева призналась, что ради карьеры терпела домогательства режиссеров
  Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
  Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
Стало известно о состоянии 57-летнего российского режиссера Звягинцева после выведения из комы
Стало известно о состоянии 57-летнего российского режиссера Звягинцева после выведения из комы
Гордон, Рыбчинский, Могилевская и Трегубова. Как прошел первый благотворительный фестиваль поэзии в Киеве. Фото
Гордон, Рыбчинский, Могилевская и Трегубова. Как прошел первый благотворительный фестиваль поэзии в Киеве. Фото
Питт обратился в суд с новым иском против Джоли
Питт обратился в суд с новым иском против Джоли
"TikTok – это возможность быть успешным и богатым уже сегодня". Поплавский на первом занятии факультета TikTok поделился со студентами опытом блогерства
"TikTok – это возможность быть успешным и богатым уже сегодня". Поплавский на первом занятии факультета TikTok поделился со студентами опытом блогерства
Брежнева объяснила, почему не хочет менять объем своих губ
Брежнева объяснила, почему не хочет менять объем своих губ
"Позволять им выступать в Украине – это коллаборация с агрессором". Кондратюк зарегистрировал петицию о запрете концертов артистов из России
"Позволять им выступать в Украине – это коллаборация с агрессором". Кондратюк зарегистрировал петицию о запрете концертов артистов из России
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
"Понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать". 48-летняя Наташа Королева показала свою проживающую в США двухлетнюю дочь не от Тарзана
"Понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать". 48-летняя Наташа Королева показала свою проживающую в США двухлетнюю дочь не от Тарзана
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
  Дорофеева публично ответила мужу на вопрос, когда у них родятся дети
Дорофеева публично ответила мужу на вопрос, когда у них родятся дети
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS