Зеленский призвал "оживить" Устав ООН

"Украина имеет право сказать: "Хотим оживить ООН". Для начала надо оживить ее устав. Это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию. Вы не найдете там слов "Каждый сам за себя". И тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на COVID, провалил экзамен на единство", – сказал Зеленский.

По его словам, никто не мог представить, что "орудием дискриминации станут именно лекарства".