"Как консервную банку". Машину Шефира обстреляли специализированными патронами, которые почти не использовали в Украине – Енин

"Это калибр 7,62. Мы видим специализированные патроны. Такие патроны не выпускались в Украине и почти не использовались ранее на территории Украины. Производство Венгрии, пытаемся установить возможные временные рамки ввоза в Украину и потенциальных поставщиков. Не исключаем контрабандный путь их попадания в Украину", – рассказал он.

Скриншот: Україна 24 / YouTube

По словам Енина, стреляли не очередью (как заявляла ранее генпрокурор Ирина Венедиктова), а одиночными выстрелами. Всего правоохранители изъяли с места происшествия около 20 гильз. "12 пуль поразили автомобиль, две пули извлекли из тела потерпевшего", – добавил он.

Чиновник отметил, что некоторые эксперты считают нападение инсценированным. Он предложил им провести эксперимент – посадить в автомобиль и стрелять по нему боевыми пулями.

"Хотел бы обратить внимание на то, что пулями пронизано фактически все тело автомобиля... Это был обычный автомобиль, пули пронизали его, как консервную банку, это никакой не бронированный автомобиль", – напомнил замглавы МВД.