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ПОЛИТИКА

"Как консервную банку". Машину Шефира обстреляли специализированными патронами, которые почти не использовали в Украине – Енин

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С места обстрела следователи изъяли около 20 гильз
С места обстрела следователи изъяли около 20 гильз
Фото: Арахамія Давид / Facebook

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что патроны, которыми обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, произведены в Венгрии. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Это калибр 7,62. Мы видим специализированные патроны. Такие патроны не выпускались в Украине и почти не использовались ранее на территории Украины. Производство Венгрии, пытаемся установить возможные временные рамки ввоза в Украину и потенциальных поставщиков. Не исключаем контрабандный путь их попадания в Украину", – рассказал он.

Скриншот: Україна 24 / YouTube
Скриншот: Україна 24 / YouTube

По словам Енина, стреляли не очередью (как заявляла ранее генпрокурор Ирина Венедиктова), а одиночными выстрелами. Всего правоохранители изъяли с места происшествия около 20 гильз. "12 пуль поразили автомобиль, две пули извлекли из тела потерпевшего", – добавил он.

Чиновник отметил, что некоторые эксперты считают нападение инсценированным. Он предложил им провести эксперимент – посадить в автомобиль и стрелять по нему боевыми пулями.

"Хотел бы обратить внимание на то, что пулями пронизано фактически все тело автомобиля... Это был обычный автомобиль, пули пронизали его, как консервную банку, это никакой не бронированный автомобиль", – напомнил замглавы МВД.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

Политик не пострадал, его водитель был ранен. Автомобиль Шефира не бронирован, это служебная машина студии "Квартал 95".

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

МВД рассматривает три основные версии покушения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Президент Владимир Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что "ответ будет сильным", и заявил, что считает самой вероятной версией покушения "реакцию на реальные изменения в государстве".

Теги: МВД, оружие, стрельба, обстрелы, Евгений Енин, автомобиль, Сергей Шефир, покушение на Шефира
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