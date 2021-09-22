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В Украине введут обязательную вакцинацию от COVID-19 чиновников и педагогов

Ляшко: Такой подход предусмотрен действующим законодательством
Ляшко: Такой подход предусмотрен действующим законодательством
Фото: Віктор Ляшко / Facebook

Министерство здравоохранения Украины предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций.

Об этом 22 сентября во время заседания Кабмина сказал глава Минздрава Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Такой подход предусмотрен действующим законодательством. В частности, статьей 12 закона Украины о защите населения от инфекционных болезней предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространению ими инфекционных заболеваний, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных заболеваний", – заявил Ляшко.

Он напомнил, что Европейский суд по правам человека 8 апреля этого года признал обязательную вакцинацию законной и необходимой в демократических обществах.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. С начала прививочной кампании в Украине привито 6,4 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 5,2 млн граждан.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

За последние три месяца 98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине не были вакцинированы, сообщили в Минздраве.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, образование, ЕСПЧ, вакцинация, чиновники, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, вакцина, Виктор Ляшко, прививки
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