В Украине введут обязательную вакцинацию от COVID-19 чиновников и педагогов

Об этом 22 сентября во время заседания Кабмина сказал глава Минздрава Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Такой подход предусмотрен действующим законодательством. В частности, статьей 12 закона Украины о защите населения от инфекционных болезней предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространению ими инфекционных заболеваний, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных заболеваний", – заявил Ляшко.

Он напомнил, что Европейский суд по правам человека 8 апреля этого года признал обязательную вакцинацию законной и необходимой в демократических обществах.