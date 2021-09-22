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За сутки в Украине сделали 116 тыс. прививок от коронавируса, больше всего – вакциной от Pfizer

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В Украине от коронавируса прививают семь месяцев
В Украине от коронавируса прививают семь месяцев
Фото: ЕРА

21 сентября в Украине прививки от коронавирусной инфекции получили 116 005 человек. Об этом 22 сентября проинформировало в Facebook Министерство здравоохранения.

"116 005 человек вакцинировано против COVID-19 за прошедшие сутки, 21 сентября 2021 года. Одну дозу получили 68 502 человека, полностью иммунизированы – 47 503 человека", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, прививки во вторник делали 841 мобильная бригада, 2878 пунктов и 335 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 6 435 427 человек, из них получили одну дозу – 6 435 425 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 246 164 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 11 681 589 прививок", – объяснили в ведомстве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1953138231515939

Больше всего прививок сделали 21 сентября препаратом от Pfizer (63 357), отмечает Минздрав.

Сутками ранее в Украине сделали 108 736 прививок от COVID-19.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Теги: Министерство здравоохранения, эпидемия, вакцинация, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Pfizer
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