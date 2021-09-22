За сутки в Украине сделали 116 тыс. прививок от коронавируса, больше всего – вакциной от Pfizer

В Украине от коронавируса прививают семь месяцев Фото: ЕРА

"116 005 человек вакцинировано против COVID-19 за прошедшие сутки, 21 сентября 2021 года. Одну дозу получили 68 502 человека, полностью иммунизированы – 47 503 человека", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, прививки во вторник делали 841 мобильная бригада, 2878 пунктов и 335 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 6 435 427 человек, из них получили одну дозу – 6 435 425 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 246 164 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 11 681 589 прививок", – объяснили в ведомстве.

Больше всего прививок сделали 21 сентября препаратом от Pfizer (63 357), отмечает Минздрав.

Сутками ранее в Украине сделали 108 736 прививок от COVID-19.