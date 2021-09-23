Зеленский: РФ вынуждает жителей ОРДЛО участвовать в выборах. Если ООН не отреагирует на это, оживлять ее поздно

"Хотим оживить ООН – давайте разговаривать друг с другом. Давайте говорить четко, конкретно, а главное – честно, откровенно. Тогда мы перестанем называть ООН дебатами. Это не дебаты, потому что дебаты, как мне кажется, – это живой диалог. Это активный спор разных сторон. Это возможность задать прямые, откровенные вопросы. Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства – что это, если не доказательство международного преступления? Что это, если не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву? Более того, Россия об этом сама официально заявляет и вынуждает граждан Украины участвовать в выборах в российский парламент. И если ООН действенно, мощно на это не отреагирует, что это, если не доказательство, что оживлять ООН поздно?" – сказал президент.

По его словам, он верит, что "не поздно".

"ООН должна поддержать тех, кто хочет изменить мир к лучшему", – сказал он.