"Красивый лозунг – пользы ноль". Кулеба заявил, что Украина не будет разрывать дипотношения с РФ из-за выборов на оккупированных территориях

По мнению Кулебы, вопрос разрыва отношений с РФ Украине нужно было поднимать в 2014 году Фото: EPA

По мнению Кулебы, вопрос разрыва отношений с РФ Украине нужно было поднимать еще в 2014 году, после начала российской агрессии.

"Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу. Потому что разрыв дипломатических отношений – это высшая мера наказания, – отметил глава МИД Украины. – Я понимаю, что это красивый лозунг, но пользы ноль. У нас и так отношений де-факто практически нет, а идти просто так устраивать шоу и их разрывать – это не разумный шаг".