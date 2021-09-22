Германия не признает проведение Россией выборов в оккупированном Крыму

"Незаконная аннексия Крыма является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, Германия не признает это. Поэтому мы, конечно, не признаем и проведения выборов в аннексирована Россией Крыма", – заявила Деммер.

Также она заявила, что выдача российских паспортов жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которая сделала возможным их участие в голосовании на российских выборах, противоречит международному праву.

По словам Деммер, федеральное правительство очень серьезно воспринимает замечания наблюдателей и российских оппозиционных политиков о многочисленных нарушениях во время голосования и подсчета голосов. Она заявила, что немецкое правительство "с беспокойством" наблюдало, как Россия перед выборами усилила давление на оппозицию и общество в целом, поэтому был потерян принцип демократического участия в выборах.