На временно оккупированных территориях Украины и в России незаконно удерживают 450 человек – Зеленский

Глава государства в своем выступлении рассказал о задержании и аресте в оккупированном Крыму замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

"Российская Федерация обвиняет этого политолога, выдающегося журналиста, телеведущего, преподавателя права и истории в попытке подорвать участок газопровода. Вот вам цена свободы слова. Вот вам цена борьбы за свои права. За права человека. Я очень рассчитываю на поддержку международного сообщества, каждого из вас в этом вопросе – в вопросе его освобождения и освобождения – представьте себе – около 450 украинцев, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Украины и в РФ", – сказал Зеленский.

Он призвал поддержать обновление резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и его милитаризации, которые будут вынесены на рассмотрение Генассамблеи ООН до конца года.